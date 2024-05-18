我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從墨西哥被拐賣到加州2個月 17歲少女機警傳簡訊給911

回顧裴洛西訪台風波 蔡英文：被孤立太久 無法說不

遊輪專家極品假期 維京河流遊輪特惠價

洛杉磯訊
河輪行經德國烏茲堡。(圖／極品假期提供)
河輪行經德國烏茲堡。(圖／極品假期提供)

不需每日打包行李、不需舟車勞頓、可一次暢遊多國；極品假期推出「全包式—Viking河輪特惠」，在5月28日前訂購特定Viking維京河輪行程，可享受免費歐洲來回機票、送每房250元折扣、送每房200元船上零用金等多重優惠 。

「Viking維京河流全包式服務」從航班降落那一刻起，便有專人接機，包含每日行程岸上觀光、船上5星級美食與美酒饗宴、船上免費wifi、每日午晚餐無限啤酒及紅白酒供應、每日三餐、下午茶及消夜、24小時飲料吧及點心。至行程結束由專人送機，是一種充滿魅力的旅行方式，輕鬆深度暢遊歐洲多國，VIP的享受。

優惠中精選六個河輪行程(基本房)包括：「11/7萊茵河8天」造訪4國，有瑞士、德國、法國、荷蘭；從巴賽爾至阿姆斯特丹，每人2399元起。「11/17多瑙河華爾滋8天」造訪3國，有匈牙利、奧地利、德國；從布達佩斯至帕紹，每人2399元起。「11/21/2024法國巴黎諾曼第8天」造訪北法、巴黎來回，每人2499元起。「10/30/2024城市之光12天」造訪3國，有法國、德國、捷克，每人3499元起。「11/16/2024巴黎瑞士12天」造訪4國，有瑞士、法國、德國、盧森堡；蘇黎世至巴黎，每人3799元起「11/11/2024大歐洲15天」造訪4國，有 匈牙利、奧地利、德國、荷蘭；布達佩斯至阿姆斯特丹，每人4499元起。

送免費機票出發城市有：舊金山、洛杉磯、紐約、休士頓、芝加哥等，其他城市及日期可洽詢。促銷至2024年5月28日 ，船位有限。優惠有條件限制可去電洽詢。

遊輪專家極品假期全美免付費電話1-888-680-5688。

德國 觀光 舊金山

上一則

歷史拼圖／南加最久印第安博物館 馬爾基慶60年

下一則

5/25 暢小平婚介 相親單身餐舞會

延伸閱讀

法國辦奧運擁擠 希、土漲幅大 北歐遊熱門

法國辦奧運擁擠 希、土漲幅大 北歐遊熱門
法屬新喀里多尼亞暴動增至5死 法國控亞塞拜然干預

法屬新喀里多尼亞暴動增至5死 法國控亞塞拜然干預
納粹屠殺紀念館遭血手印塗鴉 巴黎當局提告

納粹屠殺紀念館遭血手印塗鴉 巴黎當局提告
服務專業價格優惠 「出窩旅遊」讓旅行無慮

服務專業價格優惠 「出窩旅遊」讓旅行無慮
「最性感運動員」獲巴黎奧運門票 透露訓練超苦「練到吐」

「最性感運動員」獲巴黎奧運門票 透露訓練超苦「練到吐」
麻州童搭郵輪腸穿孔 空軍神救援

麻州童搭郵輪腸穿孔 空軍神救援

熱門新聞

有細心的網友發現歐陽娜娜上台領取畢業證的視頻截圖中，她獲得的是畢業文憑而非學士學位。（網路圖片）

歐陽娜娜畢業沒學位 「才女」形象崩塌？

2024-05-13 21:55
受歡迎的是拉差辣椒醬，因辣椒生產問題面臨短缺。（匯豐食品網站）

風靡全美數十年 是拉差辣椒醬宣布暫時停產

2024-05-14 02:17
常見皮膚藥膏丙酸氯倍他索在美國的價格高達200多元，比其他國家貴數十倍。（圖／受訪人提供）

美藥價驚人 這款常用皮膚藥 竟比國外貴幾十倍

2024-05-14 19:56
警方搜查到被竊商品，並在屋內發現三把槍。（安大略市警局）

南加華人愛逛的商場 5蒙面歹徒持槍闖入瘋狂洗劫

2024-05-12 14:04
1996年廣告預言，30年後的漢堡加薯條16元，旅行1.25萬元，基本車款6.5萬元。（TIAA提供）

神預言 30年前廣告已揭露今年物價

2024-05-15 13:09
新任洛杉磯水電局總經理金紐尼斯。（洛杉磯水電局提供）

她佔了這個公務職缺 年薪高過市長、州長甚至美國總統

2024-05-16 17:38

超人氣

更多 >
夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大

夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大
南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車

南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車
爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」

爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」
什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景

什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景
紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬

紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬