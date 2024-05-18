遊輪專家極品假期 維京河流遊輪特惠價

河輪行經德國烏茲堡。(圖／極品假期提供)

不需每日打包行李、不需舟車勞頓、可一次暢遊多國；極品假期推出「全包式—Viking河輪特惠」，在5月28日前訂購特定Viking維京河輪行程，可享受免費歐洲來回機票、送每房250元折扣、送每房200元船上零用金等多重優惠 。

「Viking維京河流全包式服務」從航班降落那一刻起，便有專人接機，包含每日行程岸上觀光 、船上5星級美食與美酒饗宴、船上免費wifi、每日午晚餐無限啤酒及紅白酒供應、每日三餐、下午茶及消夜、24小時飲料吧及點心。至行程結束由專人送機，是一種充滿魅力的旅行方式，輕鬆深度暢遊歐洲多國，VIP的享受。

優惠中精選六個河輪行程(基本房)包括：「11/7萊茵河8天」造訪4國，有瑞士、德國 、法國、荷蘭；從巴賽爾至阿姆斯特丹，每人2399元起。「11/17多瑙河華爾滋8天」造訪3國，有匈牙利、奧地利、德國；從布達佩斯至帕紹，每人2399元起。「11/21/2024法國巴黎諾曼第8天」造訪北法、巴黎來回，每人2499元起。「10/30/2024城市之光12天」造訪3國，有法國、德國、捷克，每人3499元起。「11/16/2024巴黎瑞士12天」造訪4國，有瑞士、法國、德國、盧森堡；蘇黎世至巴黎，每人3799元起「11/11/2024大歐洲15天」造訪4國，有 匈牙利、奧地利、德國、荷蘭；布達佩斯至阿姆斯特丹，每人4499元起。

送免費機票出發城市有：舊金山 、洛杉磯、紐約、休士頓、芝加哥等，其他城市及日期可洽詢。促銷至2024年5月28日 ，船位有限。優惠有條件限制可去電洽詢。

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