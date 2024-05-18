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國泰銀行慈善高球賽 募善款協助非盈利單位

洛杉磯訊
董事長鄭家發（圖右八）主持慈善高球賽。(圖／國泰銀行提供)
董事長鄭家發（圖右八）主持慈善高球賽。(圖／國泰銀行提供)

國泰銀行第47屆年度慈善高爾夫球錦標賽，於日前在工業市太平洋棕櫚渡假村的Industry Hills高爾夫球俱樂部圓滿落幕。這項起始於1977年並在當地社區享有盛譽的慈善活動，在活動當天迎來了逾300位賓客為當地非盈利機構籌集善款，共同促進社區的蓬勃發展。

本屆賽事在各方支持下，國泰銀行共籌得22.8萬元善款，將全部捐贈給非盈利機構包括亞美老人服務中心（Asian American Senior Citizens Service Center）、國泰銀行基金會（Cathay Bank Foundation）、華埠圖書館書友會（Friends of the Chinatown Library）、角聲家庭中心恩泉輔導事工（Herald Family Center Counseling Ministry）、洛杉磯國際協會（International Institute of Los Angeles）、爾灣中文學校（Irvine Chinese School）、No Limits for deaf children and families、太平洋診所（Pacific Clinics）及台美人傳統週（Taiwanese American Heritage Week）。

國泰銀行高爾夫球錦標賽籌委會主席兼國泰萬通金控、國泰銀行副董事長鄧孟輝（圖右七）表示，感謝國泰銀行客戶、供應商及團隊成員對本屆賽事的支持。該行也將繼續傳承這份精神，推動社區的不斷進步。

國泰銀行執行副總裁兼首席貸款官Jim Haney（圖右一）道，今年球賽的成功，是通過大家共同努力，為社區的繁榮發展獻出了一份綿薄之力。

更多活動詳情或國泰銀行的社區服務事跡，可訪問www.cathaybank.com。

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