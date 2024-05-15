FDA關於食品可追溯性新法規 2026年1月20日全球實施

FDA 關於某些食品的附加可追溯性記錄要求的最終規則（食品可追溯性最終規則）為製造、加工、包裝或保存食品可追溯性清單(Food Traceability List, 簡稱FTL)中所列食品的人員制定了超出現有法規的可追溯性記錄保存要求。最終規則是FDA智慧食品安全新時代藍圖的關鍵組成部分, 實施了FDA食品安全現代化法案(FSMA)第204(d)條。

最終規則中確定的新要求將有助於更快地識別和快速清除市場上可能受污染的食品，從而減少食源性疾病和/或死亡。 該規則的核心是要求受該規則約束的在食品可追溯性清單上製造、加工、包裝或保存食品的人員，維護包含與特定關鍵跟踪事件(Critical TrackingEvents, 簡稱CTE)相關的關鍵資料元素( Key Data Elements 簡稱KDE)的記錄；並在24小時內或FDA同意的合理時間內向FDA提供資訊。

最終規則符合當前行業最佳實踐，涵蓋為美國消費生產食品的國內和外國公司，以及從農場到餐桌的整個食品供應鏈 。所有受記錄保存要求約束的人員的合規日期為2026年1月20日星期二, 並實施執行。

食品追溯清單（FTL）包含乳酪(硬乳酪除外)，帶殼雞蛋 , 堅果醬，黃瓜（新鮮），香草（新鮮），綠葉蔬菜（新鮮），（鮮切），瓜類（新鮮），辣椒（新鮮），豆芽（新鮮），西紅柿（新鮮）， 熱帶樹果（新鮮），水果（鮮切），除綠葉蔬菜外的蔬菜（鮮切），有鰭魚（新鮮和冷凍），熏鰭 魚（冷藏和冷凍），甲殼類動物（新鮮和冷凍），軟體動物貝類，雙殼類（新鮮和冷凍），即食熟食沙拉（冷藏）。

這個新法規涵蓋的內容廣，產品多，涉及農場，製造商，進口商，經銷商及零售商 。 距離2026年1月還有一年多一點的時間，業界的人士要留意，關注新法的實施。

美國聯合諮詢服務公司(UNITED CONSULTING SERVICES)負責人華丹尼(Daniel Hue），從事FDA，USDA，US CUSTOMS的諮詢多年，成功案例無數。

有關更多食品可追溯性清單(Food Traceability List, 簡稱FTL)，豁免的項目(Exemptions)的規定與細節，可電 626-234-9468，電郵 [email protected] https://www.ucs.la。地址11030 Weaver Avenue, South El Monte, CA 91733。