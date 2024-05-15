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首部華人題材好萊塢勵志電影《SIGHT 》，24日在美,加 影院全線上映

洛杉磯訊

好萊塢勵志電影，首部以華人視角為題材的《SIGHT 》, 首映會於本月14日在洛杉磯Century City AMC 15隆重舉行。當日的現場紅毯秀上，SIGHT 製片David Fischer，Darren Moorman，導演Andrew Hyatt ，Angel Studio 首席發行官Jared Geesey，男主華裔演員Terry Chen,官方宣傳合作夥伴iTalkBB CEO Jack Zhao及劇組的演員們出席了當天的紅毯儀式，共有超過200多位明星、社區領袖、華裔社團共同見證首映盛況。該片將於本月24日在美國及加拿大影院全線上映。可至 https://tinyurl.com/4uw46yjw 進行購票。

圖左起 好萊塢知名製片人Darren Moorman，導演Andrew Hyat...
圖左起 好萊塢知名製片人Darren Moorman，導演Andrew Hyatt，男主 Terry Chen，眼科醫師王明旭，製片人David Fischer及劇組人員

一起來幫助電影SIGHT在上映首周的票房，激勵更多觀眾和主流媒體看到華人故事，看到華人的團結和力量。支持SIGHT參與「I AM IN」接力活動，鼓勵華人主動發聲，塑造屬於自己的敘事，每位參與活動的貢獻者都會記錄在https://www.italkbb.com/iamin 首頁。 錄製加入，為改變世界貢獻一份力量， 讓更多華人的故事走進好萊塢。

左起 iTalkBB CEO Jack Zhao與製片人David Fische...
左起 iTalkBB CEO Jack Zhao與製片人David Fischer

主辦單位Open River 和Angel Studios 高度認可和讚賞本次宣傳合作夥伴，Angel studios 對本次華人電影作出突出貢獻的官方宣傳合作夥伴iTalkBB行政總裁Jack Zhao在首映會儀式上現場授予Amplify Light Partnership星光合夥人榮譽獎。

iTalkBB CEO Jack Zhao 接受採訪
iTalkBB CEO Jack Zhao 接受採訪

Jack Zhao接受采訪時表示，該片上映正值iTalkBB 二十週年之際，秉承為華人提供更美好生活的企業使命，以公益為目的回饋社會。iTalkBB的團隊，不單單為「sight」電影首映傾囊而出， 更是「I AM IN 」社群媒體運動的發起人和推廣者。旨在為了整個華裔族群，不求回報，傾情奉獻。

左起，眼科醫師王明旭與飾演男主Terry Chen
左起，眼科醫師王明旭與飾演男主Terry Chen

該部電影是由好萊塢執導的第一部以華人為主角，講述為世界醫學做出傑出貢獻的華人移民故事的電影。 電影改編自知名華人眼科專家王明旭博士的自傳《從黑暗到光明》（From Darkness to Sight）。 影片講述了王明旭決心為失明孤兒恢復視力的故事，展現了王醫生如何將所經歷的恐懼、貧窮和偏見轉化為治癒他人的愛與關懷。王醫師研發的羊膜隱形眼鏡，將此專利技術捐給了世界各地，為需要的患者免費提供視力恢復手術，造福了數百萬失明者。

左起男主Terry Chen與眼科醫師王明旭及劇組演員
左起男主Terry Chen與眼科醫師王明旭及劇組演員

目前王明旭已完成超過55,000例手術，並創立了非營利基金會，為近60個國家的貧困患者提供免費的視力恢復手術，榮獲醫學和慈善相關的眾多獎項，該技術已被全球數萬名眼科醫生採用。

影片從製作到成片歷時十年之久，期間從籌備過程中無人贊助到拍攝過程中遇到重重困難，最終由Open River Entertainment和Reserve Entertainment出品，Angel Studios負責發行（曾發行《自由之聲》）並選定iTalkBB為官方宣傳合作夥伴及北美兩場首映式公益承辦者。

華人 華裔 好萊塢 社群媒體 洛杉磯

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