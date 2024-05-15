首部華人題材好萊塢勵志電影《SIGHT 》，24日在美,加 影院全線上映

好萊塢 勵志電影，首部以華人 視角為題材的《SIGHT 》, 首映會於本月14日在洛杉磯 Century City AMC 15隆重舉行。當日的現場紅毯秀上，SIGHT 製片David Fischer，Darren Moorman，導演Andrew Hyatt ，Angel Studio 首席發行官Jared Geesey，男主華裔 演員Terry Chen,官方宣傳合作夥伴iTalkBB CEO Jack Zhao及劇組的演員們出席了當天的紅毯儀式，共有超過200多位明星、社區領袖、華裔社團共同見證首映盛況。該片將於本月24日在美國及加拿大影院全線上映。可至 https://tinyurl.com/4uw46yjw 進行購票。

圖左起 好萊塢知名製片人Darren Moorman，導演Andrew Hyatt，男主 Terry Chen，眼科醫師王明旭，製片人David Fischer及劇組人員

一起來幫助電影SIGHT在上映首周的票房，激勵更多觀眾和主流媒體看到華人故事，看到華人的團結和力量。支持SIGHT參與「I AM IN」接力活動，鼓勵華人主動發聲，塑造屬於自己的敘事，每位參與活動的貢獻者都會記錄在https://www.italkbb.com/iamin 首頁。 錄製加入，為改變世界貢獻一份力量， 讓更多華人的故事走進好萊塢。

左起 iTalkBB CEO Jack Zhao與製片人David Fischer

主辦單位Open River 和Angel Studios 高度認可和讚賞本次宣傳合作夥伴，Angel studios 對本次華人電影作出突出貢獻的官方宣傳合作夥伴iTalkBB行政總裁Jack Zhao在首映會儀式上現場授予Amplify Light Partnership星光合夥人榮譽獎。

iTalkBB CEO Jack Zhao 接受採訪

Jack Zhao接受采訪時表示，該片上映正值iTalkBB 二十週年之際，秉承為華人提供更美好生活的企業使命，以公益為目的回饋社會。iTalkBB的團隊，不單單為「sight」電影首映傾囊而出， 更是「I AM IN 」社群媒體 運動的發起人和推廣者。旨在為了整個華裔族群，不求回報，傾情奉獻。

左起，眼科醫師王明旭與飾演男主Terry Chen

該部電影是由好萊塢執導的第一部以華人為主角，講述為世界醫學做出傑出貢獻的華人移民故事的電影。 電影改編自知名華人眼科專家王明旭博士的自傳《從黑暗到光明》（From Darkness to Sight）。 影片講述了王明旭決心為失明孤兒恢復視力的故事，展現了王醫生如何將所經歷的恐懼、貧窮和偏見轉化為治癒他人的愛與關懷。王醫師研發的羊膜隱形眼鏡，將此專利技術捐給了世界各地，為需要的患者免費提供視力恢復手術，造福了數百萬失明者。

左起男主Terry Chen與眼科醫師王明旭及劇組演員

目前王明旭已完成超過55,000例手術，並創立了非營利基金會，為近60個國家的貧困患者提供免費的視力恢復手術，榮獲醫學和慈善相關的眾多獎項，該技術已被全球數萬名眼科醫生採用。

影片從製作到成片歷時十年之久，期間從籌備過程中無人贊助到拍攝過程中遇到重重困難，最終由Open River Entertainment和Reserve Entertainment出品，Angel Studios負責發行（曾發行《自由之聲》）並選定iTalkBB為官方宣傳合作夥伴及北美兩場首映式公益承辦者。