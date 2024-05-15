家庭理髮「台式坐洗」也能成為比賽項目！「好剪才髮廊」6/16舉辦賽事 邀同樂、領獎品

（圖片來源：好剪才髮廊）

喚醒兒時記憶，家庭理髮「台式坐洗」也能成為比賽項目！

來自台灣「好剪才髮廊」San Gabriel 6/16舉辦賽事，邀同樂、領獎品！

號招南加州 台灣人共襄盛舉組隊「坐著洗髮」！

來自台灣「好剪才髮廊」6月中旬舉辦「台式洗髮挑戰賽」！

來自台灣「好剪才髮廊」舉辦首屆「台式洗髮挑戰賽」

6/16 Sun.邀請親朋好友齊聚一堂，一起回憶這項台式美髮技藝！

來自台灣的「好剪才髮廊」去年甫於美國南加 州開幕分店，為全台首間拓點至北美市場的髮廊品牌，為旅外的華人 提供時下與專業的髮型設計！而好剪才創辦人Lane提及營業的這些日子以來，非常多客人走進門後、驚呼彷彿回到台灣！而其中許多客人提到「小時候常常上台式家庭理髮享受『坐洗』服務，那彷彿是台灣巷弄文化經典之一！」，Lane說明坐著洗髮，確實是台灣傳統理髮廳常見的美髮技藝，家庭理髮廳也常常匯聚了街坊鄰居聯絡感情的美好記憶，也因此好剪才髮廊將於今年舉辦首屆「台式洗髮挑戰賽」邀請親朋好友齊聚一堂，一起回憶這項台式美髮技藝！

「早在千禧年以前、在我家社區、在某個巷口，會有大人牽著我，走幾步路就到— 那個門口掛著旋轉燈的地方；那是一間家庭理髮廳，總是小小擠擠的，兩到三張剪髮椅、放滿了捲子和瓶罐、牆上懸掛著燙髮器、門口有幾張小板凳，大人們像是比親戚還熟，什麼都能聊，有些時候大人晚下班了，甚至會要我去找理髮廳阿姨，在那個板凳坐著等接送；最讓我印象深刻的是— 小時候害怕剪髮，可是每次洗頭時，看著鏡子裡的自己頭髮堆滿泡泡、越洗越尖，就稍微緩和了緊張，也覺得理髮廳阿姨很厲害，都不會讓泡泡掉下來。」——來自台北市內湖區陳姓客人所述。

而今年好剪才髮廊將於6月16日週日上午11點正式舉辦「台式坐洗挑戰賽」，邀請南加州台灣朋友們一同共襄盛舉，活動規劃為兩位參賽者一組，一名負責持坐洗瓶與手套進行洗髮、一名僅需被洗。賽事分為兩種：第一項為「洗出望外｜坐洗高度賽」，各組參賽者於比賽時間內將頭髮洗滌後往上拉高，將計算各組參賽者頭髮高度進行評分，最高者得勝；第二項為「洗上添花｜泡沫造型賽」，以泡沫與頭髮進行造型挑戰，考驗參賽者的創意！

（圖片來源：好剪才髮廊）

（圖片來源：好剪才髮廊）

台式坐洗挑戰賽｜活動資訊

｜報名方式— 填寫表單報名 https://forms.gle/sMJEUzQKSRupZkQB6

｜參賽資格— 不限

｜專業評審— 好剪才職人

｜賽程提供— 坐洗髮瓶、拋棄式手套

｜報名方式— 請組隊參加，共兩名參賽者

｜活動地點— 好剪才髮廊SuperbCut Hair Salon｜San Gabriel

120 N. San Gabriel Blvd., #E, San Gabriel, CA 91775

比賽規則

(1)洗出望外｜坐洗高度賽

在十分鐘內，能將頭髮洗得最高者得勝

＊註1：評審將以捲尺計算高度

(2)洗上添花｜泡沫造型賽

在十分鐘內，將頭髮以泡沫構成造型，並說明創意，經由好剪才職人評選評分獲勝

比賽獎項

(1)洗出望外｜坐洗高度賽

冠軍 ghd Platium Styler直板夾（價值$289）

亞軍 免費染髮一次

季軍 免費剪髮兩份

(2)洗上添花｜泡沫造型賽

冠軍 獎金美金$300元整

亞軍 免費染髮一次

季軍 免費剪髮兩份

(3)參加獎

報名參加任一賽事即可獲得一組：好剪才髮物所洗護組（價值美金$66）x2份

活動時程

6/16（日）11:00 ~ 14:30

10:30-10:45 報到與入座（準備參賽）

11:00-11:30 職人友誼賽（髮型師示範賽）洗出望外｜坐洗高度賽

11:30-12:00 職人友誼賽（髮型師示範賽）洗上添花｜泡沫造型賽

12:00-12:30 中場休息— 正式賽事前置：參賽入座、規則說明、道具提供

12:30-13:00 洗出望外｜坐洗高度賽 — 正式挑戰賽事

13:00-13:30 洗上添花｜泡沫造型賽 — 正式挑戰賽事

13:30-14:00 終場休息— 吹整時間 / 造型創意評審討論時間

14:00-14:30 公布得獎— 獎品頒發 / 發放參賽獎

主辦單位：好剪才髮廊，將視報名情形調整賽程、時程，保留異動的權利

指導單位：中華民國 僑務委員會

【好剪才髮廊｜南加州官網】

【好剪才髮廊社群平台資訊】

FB：https://www.facebook.com/superbcut.la

IG：https://www.instagram.com/superbcut.la

【關於好剪才髮廊】

成立於2016年，台北市內有三間門店、新竹一間門店，於2023年首度拓展至北美市場——洛杉磯 分店，為全台首間拓點至北美市場的髮廊品牌，為旅外的華人提供時下與專業的髮型設計！髮型設計風格深受各界知識與質感青年喜愛、廣受各家媒體採訪報導，成為近來文青、網紅必朝聖的熱門打卡髮廊之一。為台灣第一間社會企業髮廊，致力改變美髮產業窮忙環境、盼喚起對髮藝技職專業價值的重視，開辦髮型師培養學程、提升美髮產業技術競爭力。

服務精神「從頭開始，陪你一起梳理好生活。」

好剪才團隊中的每一位髮型職人都經過嚴格評選與專業培訓，我們將用「專業細膩的髮型設計」為客人梳理門面新形象、更用「髮型知己式的服務精神」陪伴一起梳理好生活！

新聞連絡人：

Lane

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Hsiao Wei

電話：253-954-6231

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