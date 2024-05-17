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現代汽車2024 SANTA FE 獲汽車類紅點設計大獎

洛杉磯訊
現代汽車2024 SANTA FE。（業者提供）
現代汽車2024 SANTA FE。（業者提供）

現代汽車全新2024 SANTA FE ，獲世界三大設計獎之一的2024年紅點設計：汽車類大獎，展示了現代汽車以生活方式為導向的超群設計。

現代汽車執行副總裁兼現代全球設計總監Sang Yup Lee表示，獲得紅點設計大獎的認可，證明現代汽車有遠見的設計師團隊，他們與研發中心的工程師們一起為這個項目傾注了熱情與承諾，凸顯出現代汽車設計形象，在全球市場上令人刮目相看的競爭力。

第五代2024 SANTA FE中型休旅車秉承「開放更多Open for More」的設計理念，透過加長的軸距和加大的尾門開口，在車體後方提供一流的露臺式起居空間，滿足戶外活動的任何需求。更長的軸距也有助於增強第三排座椅，確保更舒適的乘坐體驗。

全新SANTA FE方正剛硬獨特的外觀，採用加高引擎蓋、H形頭燈及大膽的擋泥板設計，營造出宏偉氛圍。此外，加長的軸距還容納大膽車頂線，分明的輪拱、縮短的前懸及21吋輪圈。車尾採用的H形尾燈則營造出平衡簡潔的造型。

2024 SANTA FE車內提供寬敞的生活空間，精緻的內飾強調水平和垂直線條，並採用H圖案設計。高科技的功能包括全景曲面屏幕和雙無線充電裝置。車身採用了永續材料，包含再生塑膠和環保人造皮革。SANTA FE的內外顏色靈感則來自於自然光線，為日常生活和冒險帶來更多活力。

紅點設計大獎由德國的Zentrum Nordhein Westfalen設計中心主辦，為世界最大的設計競賽之一，分為產品設計、品牌與傳播設計，以及設計概念，詳情可至www.red-dot.org更多信息。

北美現代汽車位於加州的北美總部、阿拉巴馬州的現代汽車製造廠、開發中的全新喬治亞州現代汽車集團工廠，每年為美國經濟貢獻了201億元和19萬個就業機會，詳情可至www.HyundaiNews.com，及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢。

阿拉巴馬州 加州 就業

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