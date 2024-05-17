保富銀行爾灣第二分行 熱鬧開幕

保富銀行爾灣市第二間分行舉行開幕。（業者提供）

保富銀行爾灣 市第二間分行日前熱鬧開幕，社區及商業人士300餘人到場祝賀。

包括保富銀行副COO許正鈺，董事Gary Nunnelly、J. Richard Belliston、信用長畢可盛、董事Wayne Wu、區域貸款 經理紀李少儀、財務長Edward Czajka、總裁兼COO陳光正、爾灣市議員Tammy Kim、保富銀行董事長俞立、寶爾博物館 館長Sean O'Harrow、爾灣中文學校校長鍾幼蘭、爾灣市長助理Emily Gengler、市議員Mike Carroll助理Ryan Glymph、保富銀行集團經理何興華等皆出席活動。

爾灣市議員Tammy Kim致詞歡迎保富銀行的進駐，並頒發賀狀。保富銀行董事長俞立表示，保富銀行多年來提供優質金融服務，客戶群分佈於各行各業，非常重視與客戶建立長遠關係。

保富銀行副總裁兼分行經理Mary Ma表示，保富銀行爾灣分行於開幕期間特別推出6個月年利率5.35%的優惠定存服務（金額十萬美金及以上），及其他優惠存款計畫。

保富銀行爾灣第二分行地址位於15333 Culver Dr. Suite 720, Irvine（緊鄰超市）。詳情可至保富銀行或官網www.preferredbank.com查詢，電話(949)296-3910。