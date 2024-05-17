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大莊家Great Oak牛排館 全新面貌迎饕客

特曼庫拉訊
大莊家 「Great Oak 牛排館」 Private Dinning 提供沉浸式用餐環境 。
大莊家 「Great Oak 牛排館」 Private Dinning 提供沉浸式用餐環境 。

大莊家賭場度假村 ( Pechanga Resort Casino ) 內受好評的「Great Oak牛排館」經全新裝修後重新開放，饕客們又可品嚐到頂級牛排、魚子醬、日本和牛及龍蝦等招牌菜餚。

大莊家表示，經過七個月的密集翻新裝修後，展現新貌的Great Oak牛排館，從前台到後端廚房，整個8千呎的空間煥然一新。餐廳區域內以溫暖濃鬱的金色、黃銅色和大地色及柔和的互補色彩交織一起，結合大膽設計的水晶吊燈，吸引賓客目光。另一面長30尺、高5尺的彩色帶紋理的玻璃外牆，可俯瞰賭場。

走進牛排館，可先從主餐區附近的16人座全新酒吧、和36人座休息酒廊開啟一晚的美食饗宴。酒廊供應有15款雞尾酒，每天下午3點開始提供韃靼和牛或橡木烤生蠔等前菜。

「Great Oak牛排館」的全新菜單中，包括八種Prime頂級牛排選擇及精選和牛，由大莊家資深廚師Emmanuel Inocencio 及其團隊現點現做。如逢6至10人的特別宴請或餐聚，可以預訂主廚餐桌 (見圖) ，該私密廳擺置在兩百多瓶紅酒的兩面玻璃牆之間，賓客在用餐環境中可享用八道菜式的精美佳餚、搭配葡萄好酒或雞尾酒。

大莊家賭場度假村的另兩家餐廳也進行了翻新工程，曾獲最佳賭場餐廳第二名的Umi壽司生蠔吧，最近擴大了酒吧及酒廊面積，賓客可在 Umi 的新酒吧區享用清涼飲品或美味開胃菜。此外 Paisano's 義大利餐廳的正門、燈光照明和許多室內裝飾亦經精心翻新。負責掌管 Paisano's 的主廚 Amanda Colello 曾在電視節目「地獄廚房」和「Chopped」一展廚藝。

詳情及預訂座位可瀏覽 Pechanga.com/eat/the-great-oak-steakhouse，大莊家地址45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA  。

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