核桃市「幸福之星養生村」 5/18開放參觀

座落在南加核桃 市的幸福之星養生村（Walnut Valley Senior Living，見圖）將於5月18日星期六，下午1時至3時舉辦參觀活動，現場備有精緻點心，歡迎銀髮族們前去瞭解，希先去電626-605-2088預約，以免人多時需等候。地址：19850 ColimaRoad, Walnut 。

業者表示，幸福之星養生村寬敞舒適，明亮時尚的空間設計，為銀髮族打造度假村的養生體驗，及量身定製照護專案。

該養生村的點餐式餐廳，提供每日的餐飲點心，戶戶獨立冷暖空調、無線網絡（電視台），每周專人打掃房間，洗衣，多元社交活動，太極課程、健身中心、麻將時間，有機小園地；專職護士每日值班、接送看醫生等，還有一個特別的緊急按鈕「項鍊」。現推出限量房型優惠價，每月2950元，包吃包住，及娛樂照護。

另外，核桃市幸福之星養生村還設有特別照顧失智長輩日常生活的園區，專業有愛心的記憶護理人員，每天會帶著長輩一起，在記憶護理課程及有趣的活動中，重新讓長輩們體驗生活的樂趣及品質。

業者表示，幸福之星養生村要打造出 「銀髮生活，也可以很精彩」 的生活氛圍，也藉由每天舉辦各種藝文學習與康樂活動，讓他們生活中不會缺乏社交互動。