服務專業價格優惠 「出窩旅遊」讓旅行無慮

阿拉斯加陶基那小鎮

出窩旅遊（HiTravel Global）提供全球線路折扣機票、包括經濟艙及商務艙，全球遊輪和旅遊團線路預定，專業代辦各國簽證 ， 一站式旅行服務，滿足旅遊需求。

出窩旅遊表示，7天24小時服務顧客，隨時有旅遊上的問題，可電專線：718-509-0600。

出窩旅遊的優惠機票包括經濟艙及商務艙，洛杉機直飛廈門單程商務艙2800元起、香港 轉機飛美國單程商務艙2600元起、美國轉機飛香港往返商務艙4600元起、美國轉機飛香港單程經濟艙300元起。

搭遊輪受許多人的喜愛，遊輪上飲食選擇多，各種甲板上活動及船上表演應有盡有。阿拉斯加探索冰川700元起、維京全包式5星豪華遊輪浪漫多瑙河之旅2599元起、暑期全球最大級別皇家遊輪往返巴哈馬860元起。

暑期親友相邀出遊，沿途看風景聊天說地，熱鬧輕鬆，華盛頓賞櫻350元起、華盛頓DC尼加拉瓜瀑布3日遊273元起、黃石公園 羚羊峽谷布萊斯豪華小團5日遊928元起、黃石公園西南環線豪華小團6日遊1032元起，皆是暑期美國旅遊景點好選擇。。

旅遊、探親、洽公，須確認護照的有效期與目的地所需要的相關簽證；護照換發、補發，綠卡換發補發等等，均需要提早申請，或可諮詢出窩旅遊，出窩旅遊將提供詳實的訊息。