美盈證券券商總監事Iris Liu收穫美國金融界牌照「大滿貫 」

美國金融界牌照大滿貫獲得者Iris Liu接受採訪

5月8日，在美國加州 新港市的美盈證券 （MY Securities）辦公室，一場特別的慶祝活動吸引了許多金融界人士的目光。 美盈證券的券商總監事 Iris Liu，成功收穫了美國金融界極為罕見的牌照 「大滿貫 」壯舉！ 標誌著她正式成為持有券商總監事、券商財務監事、投資 銀行家、投資顧問、證券經紀以及期貨管理基金代表等多重牌照集於一身的美國資深金融專家。

在監管嚴格的美國金融業，要實現卓越並非易事。 美盈證券的 Iris Liu 所取得的成就,不僅為她個人職業生涯添上濃墨重彩的一筆，也為她所服務的社區和行業樹立了新的標竿。 這項榮譽成就不是偶然，而是她多年來在美國金融領域不懈努力和持續專業成長的結果。

美盈證券，作為美國基金之星金融集團旗下的 「全牌照」 美國券商和投資銀行，長期以來致力於為個人和企業客戶提供全方位的美國金融服務。 從財富管理到資產管理，再到券商和投行服務，美盈證券利用其在行業中的深厚積累，為客戶提供頂級的美國金融產品和解決方案，幫助他們實現資產的保值增值。

美國基金之星金融集團總裁馮帆接受採訪

Iris Liu的美國金融生涯起始於美國頂級投行摩根士丹利，這段卓越和堅持的旅程為她打下了堅實的理論和實踐基礎。在這家世界頂級投行，她不僅累積了寶貴的市場經驗，更學習如何在高壓和快節奏的環境中做出精準決策。

獲得「大滿貫」金融牌照是金融專業人士的巨大挑戰，這需要廣泛的知識面、深厚的專業技能以及持續的學習和實踐。 這其中的每一個牌照都代表了一種專業能力的認證，而集齊所有這些牌照，更是金融領域的一種罕見成就，這個過程要求她不僅要深入學習各個領域的法律法規和操作細節 ，還要通過一系列嚴格的考試。 Iris 透過不懈努力，成功克服了業界的種種挑戰，達到了專業的高峰。 這項成就不僅為她贏得了業界的廣泛認可，更使她在為客戶提供專業服務時擁有更全面的視角和更高的效率。

Iris Liu和馮帆分享他們在業界的影響力

身為美盈證券及其母公司美國基金之星金融集團的重要成員，Iris 的職業生涯體現了美盈證券企業的核心宗旨 – 用一流的專業能力，為客戶提供一流的金融服務。 美盈證券作為一家全牌照的美國券商和投資銀行，提供從財富管理到資產管理，再到券商和投行服務的全方位金融服務。 Iris 的多重金融牌照身份，讓她在為客戶提供這幾類金融服務時更具前瞻性和專業性。

隨著金融市場的不斷演變和技術的快速發展，Iris 和她所代表的美盈證券團隊將繼續引領創新，為客戶提供更精準、更有效率的服務。 在金融服務領域，他們的目標不僅是維持業界領先地位，更是幫助客戶在複雜的市場環境中穩健前行，實現客製化的財務目標。

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