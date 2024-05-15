橙縣豐田汽車 即日起推出國殤日大優惠

橙縣豐田 (Tustin Toyota)汽車經銷商(見圖)，是橙縣大型的豐田汽車經銷商，為即將到來的國殤日，特舉辦「國殤日大優惠」活動，準備要購買新車或租賃的民眾，可以利這次優惠機會，把喜歡的新車開回家。

橙縣豐田擁有20000呎展示廳，價格合理，服務周到。在優惠活動中，推出2024 Camry Sedan每月299美元加稅、2024 Rav4 Gas每月369美元加稅、Corolla每月289美元加稅、2024 BZ4X XLE每月僅189美元加稅，上述四款車各需$2,999頭款，36個月貸款計劃，均有現貨供應。

擁有30年汽車銷售經驗的華人 部執行長David陳表示，未來3至5年的汽車市場上，有60%至70%為油電車，豐田2024油電車的性能及耐用性均受華人喜愛。他們每年的銷售量都很大，所以擁有的汽車也比其他一些經銷商多，無論在價格或顏色的選擇都比較有優勢，再加上可以用相同的語言溝通，讓顧客更方便和安心。他們的售後服務部門會為客人提供及時與值得信賴的服務，無論是換機油、整修、換零件等大小事情，將會令客人滿意。

由亞裔執行長David陳領導的銷售團隊，經驗豐富、精通各種方言（包括國語、粵語、英語、潮州話、客家話、台語、越南語等），無論是購車或貸款，還是售後保養，他們會提供良好的服務。

「國殤日大優惠」活動，由即日起至6月3日為止，有關詳情可電909-618-7916找華人部執行長David陳查詢。

橙縣豐田汽車經銷商地址位於36 Auto Center Drive, Tustin, CA，在57號公路南面近5號公路旁，從Tustin Ranch Road出口左轉即可到達，七天營業由周一至周六上午9時至晚上9時、周日上午10時至晚上9時。