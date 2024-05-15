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福樂紀念公園免費風水講座 黃鷹大師講解

【洛杉磯訊】
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福樂紀念公園（ Forest Lawn）自1906年成立以來，已服務南加州家庭超過一個世紀，一直是社區重要的成員之一。了解風水對美國華人來說，不論是在買房置產，或是挑選墓地，仍然是講究的一環。

南加州的福樂紀念公園，特別邀請來自香港的知名「風水命理大師-黃鷹」，為民眾專業講解與諮詢。風水講座將於5月19日(週日)上午10時至中午12時，在福樂紀念公園－Covina Hills (21300 Via Verde Drive Covina) 舉辦，座位有限，參加者能獲取實用禮品和有精美午餐招待。現場並提供與大師一對一免費諮詢，讓大師幫你挑選符合風水的合適地點。

在風水講座中，將探討「如何運用風水大智慧，從容面對人工智能AI新時代」。黃鷹將從風水的角度出發，探討人工智能時代的來臨對我們生活的影響，並解說如何運用風水的智慧來應對這個時代的挑戰與機遇。同時，他也將分析如何選擇適宜的地點並規劃良好的風水布局。

活動期間，福樂紀念公園特別推出全新風水福地。位於Covina Hills園區，該區域擁有漂亮風景，青山環抱，綠草如茵，置身其中備感舒適放鬆。大家可以趁著聆聽講座的同時感受一下藏風聚氣的好風好水。

預約可去電888-689-8888 (Arcadia 和 City of Industry 辦公室)．或掃描二維碼（見圖）免費線上報名。活動詳情可上網 www.forestlawn.com/fengshui。

福樂紀念公園擁有優美景觀，卓越的服務和具有競爭力的價格。福樂紀念公園為所服務社區提供獨特的承諾，每年並舉辦各種免費入場活動以及教育項目提供數以千計的民眾參與。福樂紀念公園有六個不同地點的紀念公園，服務南加州居民。他們的華語代表也能為華人家庭提供貼心專業的全方位服務。

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