奧法教育學院完備數理訓練 暑期課程招生

升學 之路艱難，讓華裔家長憂慮。要如何面對接下來的教育，奧法教育學院表示，培養學生紮實的數理基本功尤其重要。奧法的暑期課程現開始招生。

奧法在洛杉磯 二十多年來對教學方式的堅持，培育了無數孩子就業 於工程、醫學等領域。暑期除了傳統的初高中數學，物理，化學課外，還有AP物理，微積分。更有針對初中生以及將升上高中孩子開設的科學課程，啟發孩子對科學的興趣，也是一門基礎建立及性向發掘的課程。

奧法表示，針對4至6年級的孩子開設的數學班，不同於一般的數學課，邏輯分析，腦力激盪，不是刷題式的教學方式能比。奧法的課程是紮紮實實，讓孩子一生受用，這也是畢業生及家長給他們的反饋。上了奧法的課，孩子會體會到數理的有趣及美妙。

孩子十年級了，對大學要讀什麼專業，有什麼專業沒有概念。因此在高中階段的選課修課時沒有考慮與大學銜接，以致在申請大學時無法突出配合專業的強項，也因此造成專業選擇的限制。

如果就讀的學校沒有AP物理要怎麼做，高中有7門AP Science課，物理就佔了四門，可以想見物理的重要性。無論是工程或醫學相關專業，物理是必修課。

奧法表示，一般的高中，物理課開得並不完備，其實沒有關係，就算只上了普通物理，準備好了還是可以自己參加AP考試。奧法暑期物理1,2及C課程，從暑假開始上課，如果學校沒有此課程，可自己參加AP考試，不僅學到該有的知識點，也有了強有力的AP成績申請大學。

奧法教學內容不避重就輕，而是紮實的將銜接大學所需的內容傳授給孩子。不少已畢業及還在就讀大學的奧法學生表示，感謝在奧法打下的數理基礎，得以順利並在大學成績都保持得很好，更能申請到非常好的研究所。大學畢業率數據顯示，很多新生，因為在高中基本底子打得不好，讀不下去被迫輟學或是延後好幾年才得畢業。

奧法表示，他們完備的數理訓練，讓學生敢於面對高專科系的挑戰；提供經濟有效的課程，是醫學、工程、科技，數理課程的選擇。

詳細課程可電626-821-9107洽詢。 Arcadia 地址949 W. Duarte Rd., Monrovia；Temple City地址9465 Las Tunas Dr. ；東區地址19736 Colima Rd., Rowland Heights。 www.alphascienceedu.com。

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