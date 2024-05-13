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核桃市Terraces at Walnut警衛社區獨立新屋上市

【洛杉磯訊】
獨立屋外觀
獨立屋外觀

核桃市 Terraces at Walnut是一個綜合性的開發專案，占地49英畝，位於ValleyBlvd 和 Grand 交界處，該項目打造了290棟別墅和 17000呎的商業中心， 其中211 棟獨立別墅位於24小時警衛社區內。

核桃市是一個有60年歷史的城市，此社區是核桃市建市以來的首個警衛社區，受到許多購房者的青睞。該項目中Las Vista 兩層獨立別墅（見圖），自去年年底開始預售起至今，每期上市不到一周即售空，目前預購者在等待下一期的新房上市。預約看房可電1-909-898-6008。

Terraces at Walnut 開發專案歷經10年，經著名市政設計公司MBI（Michael Baker International）和建築設計公司KTGY 精心設計，將200多尺高的山頭打造成了一個三層梯田式、具有多種房型的美景高檔社區。從Valley Blvd 進入通往上山社區的 Escalada 大道上，聳立在道路兩側的 60 顆棕櫚樹瞬間映入眼簾，同時路旁的公園及活動設施也盡收眼底。社區的建築彙集了義大利，西班牙等地中海沿岸地區的風格，鄰里間的建築外觀都各具特色，相互映襯；房子內裝潢選材講究，廚櫃由美國當地生產，配套的金屬件都是歐洲進口的，大部分客戶認為不需要升級已相當滿意。除了高品質的住宅外，Terrace at Walnut 社區還擁有豐富的便利設施，社區內設有公園，步行道以及社交娛樂場所，讓居民能夠享受休閒和娛樂時光。

Terraces at Walnut 的項目自2021年底開始動土以來，能夠在兩年半內從平土，建牆，排管到建房，上市銷售，主要歸功於專業的管理團隊和承建商。開發商CBC Home 的管理團隊聚集了各個專業的優秀人才，他們多來自於加州著名建商，CEO Steve Meyer 是一位具有25年建商經驗的優秀管理者，他帶領著團隊以高品質高效率精益求精的精神努力打造Terrace at Walnut 專案。Terraces at Walnut更多訊息可上網terracesatwalnut.com。

核桃 義大利 加州

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