核桃市Terraces at Walnut警衛社區獨立新屋上市

獨立屋外觀

核桃 市 Terraces at Walnut是一個綜合性的開發專案,占地49英畝,位於ValleyBlvd 和 Grand 交界處,該項目打造了290棟別墅和 17000呎的商業中心, 其中211 棟獨立別墅位於24小時警衛社區內。

核桃市是一個有60年歷史的城市,此社區是核桃市建市以來的首個警衛社區,受到許多購房者的青睞。該項目中Las Vista 兩層獨立別墅(見圖),自去年年底開始預售起至今,每期上市不到一周即售空,目前預購者在等待下一期的新房上市。預約看房可電1-909-898-6008。

Terraces at Walnut 開發專案歷經10年,經著名市政設計公司MBI(Michael Baker International)和建築設計公司KTGY 精心設計,將200多尺高的山頭打造成了一個三層梯田式、具有多種房型的美景高檔社區。從Valley Blvd 進入通往上山社區的 Escalada 大道上,聳立在道路兩側的 60 顆棕櫚樹瞬間映入眼簾,同時路旁的公園及活動設施也盡收眼底。社區的建築彙集了義大利 ,西班牙等地中海沿岸地區的風格,鄰里間的建築外觀都各具特色,相互映襯;房子內裝潢選材講究,廚櫃由美國當地生產,配套的金屬件都是歐洲進口的,大部分客戶認為不需要升級已相當滿意。除了高品質的住宅外,Terrace at Walnut 社區還擁有豐富的便利設施,社區內設有公園,步行道以及社交娛樂場所,讓居民能夠享受休閒和娛樂時光。

Terraces at Walnut 的項目自2021年底開始動土以來,能夠在兩年半內從平土,建牆,排管到建房,上市銷售,主要歸功於專業的管理團隊和承建商。開發商CBC Home 的管理團隊聚集了各個專業的優秀人才,他們多來自於加州 著名建商,CEO Steve Meyer 是一位具有25年建商經驗的優秀管理者,他帶領著團隊以高品質高效率精益求精的精神努力打造Terrace at Walnut 專案。Terraces at Walnut更多訊息可上網terracesatwalnut.com。