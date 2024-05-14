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施坦威鋼琴 5/17起三天大型庫存展銷會

【洛杉磯訊】

施坦威鋼琴STEINWAY & SONS全年最大活動於來了，自5月17日（星期五）至19日（星期日），三天一年一度的大型庫存展銷會，是以超值價入手擁有171年歷史世界鋼琴的機會。

幾周前，世界著名的古典鋼琴家郎朗留名荷里活星光大道的消息刷屏了。在授星儀式上，郎朗特別演奏的正是施坦威鋼琴。全世界97%鋼琴家選擇頂級名琴施坦威。

全美施坦威原廠展示廳都可以看琴，本活動優惠力度年度最大，100餘架鋼琴可供選擇，包括官方認證展示廳內陳列鋼琴、全新未開封的庫存鋼琴、官方認證保真二手施坦威等。無論你的預算多少，總有一台適合你。活動支持以舊換新，施坦威顧問可幫助評估任何品牌舊鋼琴的價值，並用於抵扣新琴的購買。信用達標客戶還可申請特別貸款

自1853年以來，施坦威鋼琴已經成為了鋼琴音色、觸感、美學和投資價值的最高標準。 手工製作一架品質非凡、享譽全球的施坦威鋼琴需要一整年的時間。施坦威原廠展示廳三天年度展銷會，提供該品牌鋼琴包括：Spirio 新悅鋼琴─首款高解像度自動演奏鋼琴；全新施坦威鋼琴─立式或三角鋼琴，多種型號供選擇。波士頓鋼琴─施坦威設計，鋼琴學子高性價比好琴，10年內升級施坦威三角琴原價抵扣。艾塞克斯鋼琴─施坦威設計，品質高等且價格適中，10年內升級施坦威三角琴原價抵扣。官方認證保真二手施坦威─每台都經過施坦威層層把關，權威認證。展示廳陳列鋼琴─由施坦威專業技師每日保養調琴，音質和琴況均維持在最佳狀態。

加州施坦威原廠展示廳地址：150 E. Colorado Blvd, Suite 101,Pasadena, CA 。Beverly Hills施坦威原廠展示廳地址：8801 Wilshire Blvd, Beverly Hills, CA 。

參與展銷會活動僅限預約，可前往官網www.steinway.com/world-journal預約；也可添加施坦威亞裔市場代表微信名片預約看琴。

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