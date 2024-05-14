王牙科院長王克正 談齒道及防治牙週病

牙科王、王牙科綜合牙科醫院，由院長王克正（見圖）創立四十餘年，曾任台灣榮民醫院牙科主任，診牙無數並領悟到「齒道」即牙齒是自己的好；同時也練就了輕手治療及一流假牙製作技術，給怕痛的病患帶來福音。

他說，牙周病是牙齒周圍的牙齦、齒槽骨、齒槽韌帶的疾病。病因主要為個人口腔保健忽略，清潔不當，食物殘渣易留在牙肉邊緣，經時間累積牙菌斑、牙垢、菸垢、牙結石。其中牙菌斑是牙齒表面無色的細菌薄膜形成牙周病的主因。牙齒排列不整齊也容易導致牙周病。現代流行的植牙也需審慎評估再來進行，曾有病例因牙齒治療不當，鑲補充填物直接刺激牙周組織，反而造成牙周病。

他說，一般牙周病通常是等到牙齒動搖、牙齦腫痛才發覺，這時往往牙周病已經相當嚴重。初期症狀包括：口乾舌燥、口臭、牙齦紅腫、刷牙時流血等症狀。嚴重期症狀症狀包括：牙齦腫痛出血、牙齒動搖、牙齒脫落、牙齦萎縮、牙縫變大容易塞食物等等。

牙周病是慢性疾病，口腔溫度高容易殘留食物容易滋長細菌，良好的口腔清潔習慣非常重要，飯後、睡前刷牙、漱口、使用牙線等可防治牙周病。好的口腔環境，牙齦牙齒會回復到健康的狀態，這時候再搭配牙醫師的深部牙周治療，牙周病才能被慢慢控制下來，定期回診非常重要，不然有很大的機會再復發。他就救回無數病患的牙周病牙齒。

他建議預防牙周病包括：認真清潔，選擇良好軟毛牙刷早晚刷牙三分鐘，每隔3、4個月換新牙刷或電動牙刷頭。飯後漱口，使用牙線清潔牙縫，徹底去除牙齦上方的牙菌斑。每六個月定期牙科洗牙及檢查診療、清潔、保養；注意牙周病信號如牙齦出血等。戒菸！抽菸害加速牙菌斑及牙結石堆積。作息正常，不熬夜避免免疫力 失調。

王醫師經驗豐富製作良好的固定假牙及活動假牙，專治各種疑難雜症，包括醫治許多病患花了大錢還失敗的整口假牙。病患不需要植入鋼釘植牙，即少受皮肉之痛又省錢。王牙科地址1408 S. San Gabriel Blvd.,San Gabriel CA ，電話626-572-7211。