紀念媽祖誕辰1064年 將舉辦媽祖文化論壇、建造媽祖廟

唐子懿在媽祖誕辰1064年春祭大典暨第二屆世界和平文化節大遊行活動上致辭

媽祖1064年誕辰紀念日，全球各地媽祖信眾共同發起不同形式的紀念活動。由美國媽祖基金會主辦的「媽祖誕辰1064年春祭大典暨第二屆世界和平文化節大遊行活動 」在紐約法拉盛 舉行，有21個社團組成方陣隊伍，500多位社區僑領、嘉賓及信眾參加活動。世界華人 聯合會總會主席唐子懿、中國駐紐約總領館領事邢玉臨、趙新星等出席了活動.

日前抵達洛杉磯 的唐子懿在談到美國華人紀念媽祖誕辰1064年的情況時表示，她代表世界華人聯合會總會在會場致辭，呼籲全球華人，要弘揚媽祖慈愛、大愛精神，發揚善緣。她說，媽祖是我們的榜樣，促進世界和平是我們每個炎黃子孫的義務和責任。為此她寫了一首歌頌媽祖的歌《愛和之光》，由著名作曲家卞留念譜曲，以祈願世界和平。

唐子懿說，多年來她奔走中、美兩國以及其他華人聚集的國家，希望能夠找到一種方式把海外華人聚集起來、團結起來。後來她想到應該從我們海外華人的文化根源著手，把我們共同的文化找出來。媽祖文化就是連接、凝聚海外華人的文化傳承。在美國弘揚媽祖文化的努力中的一個目標，就是在美國建造媽祖廟，讓美國的華人華僑在紀念媽祖時有一個寄託之地。

唐子懿表示，此前美東地區的幾位元僑領有意建造媽祖廟，但因為當時擁有的土地面積小以及其他原因沒有做成。現在，我們與美國媽祖基金會簽訂了合作協定，希望能夠更好地推進在美國興建媽祖廟的項目。

唐子懿介紹說，媽祖被兩岸華人稱為「海上守護神 」，在互動極為頻繁的閩、台、粵地區，兩岸同胞共同拜謁媽祖。媽祖，被聯合國 稱為「和平女神 」，2009年「媽祖信俗 」被聯合國教科文組織列入「人類非物質文化遺產代表作名錄 」。在美國弘揚媽祖文化，祈求兩岸同胞永世和平、世界遠離戰爭，是一件功德無量的事，對於世界和平具有重要意義，她希望美國的華人積極參與。

唐子懿說，今年10月，將聯合湄州媽祖廟，共同在聯合國總部大廈，舉辦第二屆全球媽祖文化論壇，將在美國掀起媽祖文化的熱潮，她希望借此盛會，進一步推動美國媽祖廟的建設。