Progressive放寬加州汽車保險投保限制 聯繫【全民保險】幫您免費報價比對

新冠後，加州 的產業險受到巨大的衝擊，越來越多的保險公司紛紛退出加州市場，而外州的保險公司所提供的保險不僅限制多，價格還十分高昂，對於身處加州的居民實在苦不堪言，特別是在汽車保險上。根據加州法規，駕駛人需要購買一定額度的汽車保險才能在加州駕駛車輛。有鑑於新冠後汽車事故的增加以及維修費用的飆漲，保險公司入不敷出下只能將成本分散到保戶上，調漲保費 。而受到加州保險局的監管，保險公司的漲幅無法涵蓋支出因此進而拒絕新保單或不再接受續保。

自2023年一月起，作為美國第二大汽車保險供應商的Progressive也停止在加州的汽車保險廣告並限制部分保單銷售。在經過16個月的「減縮政策」後，Progressive將再次放寬條件接受新的保單。Progressive的保費通常較為優惠，對於30歲以上沒有出過事故的駕駛人較為友好，即使出過交通事故，漲幅也不會太過高昂且理賠速度快，客戶滿意度高。對於加州居民可多一個選擇，購買到更適合的汽車保險。

汽車保險的福利 包含責任險、碰撞險、綜和意外險、未投保或保額不足駕駛險以及醫療保險 。目前許多民眾在選擇汽車保險時，會選擇保費較便宜的「半險」，僅包含賠付對方的車輛損失與人身傷害，如果自己是過錯方，那麼自己車輛的損失就不會獲得理賠了。因此位更全面保障的汽車保險，建議選擇包含有責任險、碰撞險跟綜和意外險的「全險」，不僅會理賠自己與對方的損失，若車子放置路邊不幸被破壞，也能用保險中的『綜合意外險』福利來賠付。

最後，提醒民眾，加州有許多無保險司機，因此不論購買的是「全險」或「半險」，都一定要另外加購 「未投保或保額不足駕駛險」（UM/UIM），萬一被沒有汽車保險或保險額度不足的駕駛人碰撞造成損失，也能為車主提供額外的保障。【全民保險】可以幫您比對多家保險公司的價錢與福利，避免您耗費大量時間與不同的保險經紀溝通。若不幸發生交通事故，也能在最快的時間協助您進行理賠。

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