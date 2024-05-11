哈岡舊機油回收 免費換濾油器/送工具包

洛杉磯 縣公共建設部於5月18日(星期六)上午10時至下午2時，在哈仙達岡 市的O'Reilly Auto Parts汽車零件連鎖店，舉辦「舊機油與濾油器免費回收」活動，現場並設有舊機油回收服務。

洛杉磯縣公共建設部表示，歡迎哈仙達岡或附近的居民參加這項活動，帶上自己換下來的舊機油與濾油器，到以下地址15840 E. Gale Ave., Hacienda Heights, CA (與Hacienda Blvd.,交界)進行免費回收，回收你的舊機油及濾油器，即可免費獲得全新濾油器及工具包。

「回收有回報」的舊機油濾油器回收活動，除可免費獲得一個全新的濾油器外，還有一份價值50元的回收工具包，其中包括一條工作巾、一漏斗、和一個雙容量舊機油濾油器儲存容器，數量有限，送完即止。

規範回收機油與濾油器，可以保護我們週邊的環境，並保持水質潔淨。大多數人都知道回收塑料瓶和金屬罐對環境有利，可以幫助街道及海岸保持清潔，還可以環保，將塑料瓶子和金屬罐帶去回收中心，更可添加一些額外收入。許多人也知道將舊機油與舊濾油器回收，也是對環境負責任的行為，尤其是汽車維修業者及那些自己更換機油的人士。

濾油器是鋼製品，必須要妥善回收，由於殘餘的機油會對環境造成污染，隨意遺棄濾油器實屬不法行為，當舊機油被不法倒置在排水渠道，海水和食用水的水源均會受到污染，所以回收舊機油與濾油器，可再提煉成為可再利機油。不要錯過這次利己利人，保護環境的機會，讓他們幫助保養大家的車輛，並為打造一個更綠意盎然及清潔的社區做的貢獻。更多詳情可掃描二維碼（見圖）。