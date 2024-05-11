我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強烈太陽風暴抵達地球 北加佛利蒙可以看到極光

北加東灣沃爾瑪關閉 華人搶5折出清品

哈岡舊機油回收 免費換濾油器/送工具包

【洛杉磯訊】

洛杉磯縣公共建設部於5月18日(星期六)上午10時至下午2時，在哈仙達岡市的O'Reilly Auto Parts汽車零件連鎖店，舉辦「舊機油與濾油器免費回收」活動，現場並設有舊機油回收服務。

洛杉磯縣公共建設部表示，歡迎哈仙達岡或附近的居民參加這項活動，帶上自己換下來的舊機油與濾油器，到以下地址15840 E. Gale Ave., Hacienda Heights, CA (與Hacienda Blvd.,交界)進行免費回收，回收你的舊機油及濾油器，即可免費獲得全新濾油器及工具包。

「回收有回報」的舊機油濾油器回收活動，除可免費獲得一個全新的濾油器外，還有一份價值50元的回收工具包，其中包括一條工作巾、一漏斗、和一個雙容量舊機油濾油器儲存容器，數量有限，送完即止。

規範回收機油與濾油器，可以保護我們週邊的環境，並保持水質潔淨。大多數人都知道回收塑料瓶和金屬罐對環境有利，可以幫助街道及海岸保持清潔，還可以環保，將塑料瓶子和金屬罐帶去回收中心，更可添加一些額外收入。許多人也知道將舊機油與舊濾油器回收，也是對環境負責任的行為，尤其是汽車維修業者及那些自己更換機油的人士。

濾油器是鋼製品，必須要妥善回收，由於殘餘的機油會對環境造成污染，隨意遺棄濾油器實屬不法行為，當舊機油被不法倒置在排水渠道，海水和食用水的水源均會受到污染，所以回收舊機油與濾油器，可再提煉成為可再利機油。不要錯過這次利己利人，保護環境的機會，讓他們幫助保養大家的車輛，並為打造一個更綠意盎然及清潔的社區做的貢獻。更多詳情可掃描二維碼（見圖）。

洛杉磯 哈仙達岡 Hacienda

上一則

30家Babies 'R' Us今年8月重返加州

下一則

1361萬免稅贈與 將於明年底跌回近700萬

延伸閱讀

償債壓力顯現 碧桂園：無法準時支付兩境內債券利息

償債壓力顯現 碧桂園：無法準時支付兩境內債券利息
蘋果iPad Pro廣告引來駡聲連連 形同頌讚AI反創意

蘋果iPad Pro廣告引來駡聲連連 形同頌讚AI反創意
行政院通過修法 新打詐四法 最重罰2500萬

行政院通過修法 新打詐四法 最重罰2500萬
舊金山圖書館 5月22日家譜尋根研究

舊金山圖書館 5月22日家譜尋根研究
AI職場使用率達75% 創新高

AI職場使用率達75% 創新高
哥大教授吳修銘：TikTok明顯是北京外宣工具、帶風向不難

哥大教授吳修銘：TikTok明顯是北京外宣工具、帶風向不難

熱門新聞

好市多會員卡。（記者張宏／攝影）

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

2024-05-03 17:34
中華航空（China Airlines）8日推出母親節優惠促銷，折扣高達20%。（圖／華航提供）

華航5月底前開票8折 9月洛杉磯往返台北770元最便宜

2024-05-08 02:20
華人入境海關時進「小黑屋」審查，類似事件已屢見不鮮。圖為示意圖，非新聞當事人。（記者邵敏／攝影）

華男持2本護照入美 小黑屋盤問10小時 最終只許停留7天

2024-05-06 02:20
華婦在「小黑屋」 如實回答海關工作人員的問題，最終被放行。（記者邵敏／攝影）

華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？

2024-05-05 20:16
繪圖晶片製造商輝達（Nvidia）共同創辦人黃仁勳2024年淨資產有770億元，依「富比世」億萬富豪排行榜，是加州第五大，全球排名第20。（取自Nvidia官網）　

富比世加州20大億萬富豪 3華人上榜

2024-05-04 02:19
救援隊全力尋找兩名落水幼童。(NBC電視台)

南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死

2024-05-08 14:47

超人氣

更多 >
郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤

郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤
110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物

110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物
現身佛州海湖莊園晚宴 馮德倫一句話問倒川普

現身佛州海湖莊園晚宴 馮德倫一句話問倒川普
Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光

Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光
美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報

美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報