華采商業銀行 獲評2023年傑出表現銀行

華采商業銀行

華采商業銀行 ( New Omni Bank ) 近日宣佈該行榮膺 The Findley Reports 頒發的2023年「傑出表現銀行」，彰顯了華采商業銀行在財務管理和營運方面的卓越表現。

華采商業銀行董事長兼總裁 Chris Huang 表示，這項榮譽，不僅是對該行發展策略的肯定，更是全體同仁共同努力和付出的成果。華采商業銀行始終致力為客戶提供高質量的金融服務，支持社區的長遠發展和繁榮。

The Findley Reports在向金融機構頒發「傑出表現銀行」之前，會對各行進行全面的評估，考量一系列關鍵財務指標，包括：現金流、股本充足率、資產結構、貸款 組合質量、存款質量、營運表現、股本回報；以及高級管理層和董事的穩定性、表現一致性及遵守監管規則的情況。

開業於1980年的華采商業銀行總部設於洛杉磯 縣，四十多年來一直是太平洋地區客戶信賴的金融夥伴。華采銀行在南加州 設有三家全功能分行，為個人和中小型企業提供全面金融服務，包括房屋貸款、商業房地產和建築貸款、商業貸款和SBA貸款。華采銀行是一家在全國特許經營、由聯邦存款保險公司（FDIC）擔保的商業銀行。展望未來，Chris Huang總裁表示，華采銀行將繼續秉承高標準，為客戶、股東和社區創造更大的價值。

華采商業銀行阿罕布拉總行 (見圖) 地址在1235 S. Garfield Ave., 電話 (626) 284-5555，羅蘭岡分行地址位1661 S. Nogales St., 電話 (626) 913-1818，亞凱迪亞 分行地址位1414 S. Baldwin Ave., 電話 (626) 574-1818，網址www.NewOmniBank.com。