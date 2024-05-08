林育立逐夢設計汽車 榮獲2024紅點設計 傑作全球發售！

現代汽車的全新2024 SANTA FE榮獲世界三大設計獎之一的2024紅點設計，肯定現代汽車以客戶生活方式為中心的超群設計，在亞裔 傳統月更是錦上添花！。內裝設計就有來自台灣的Gary Lin 林育立參與其中。

林育立在今年三月現代汽車在田納西州 舉辦的2024現代汽車Santa Fe休旅 車的全美媒體發佈會中，面對汽車王國權威媒體介紹Santa Fe休旅車的內裝設計理念，可折疊的第二、三排座椅提供寬敞的生活空間，尾門打開時讓人感覺身置戶外露臺。精緻的內飾強調水平和垂直線條，並採用H圖案設計。高科技的功能包括全景曲面屏幕和雙無線充電裝置，頂級Calligraphy型還有UV消毒櫃。隨著2024現代汽車Santa Fe休旅車在全球上市，林育立的心血結晶也隨之到世界各地，可謂華人之光。

林育立現為現代汽車爾灣設計中心內裝設計師，談起他的汽車夢猶如命中註定。他說，他不是來自一個汽車家庭，但一歲多時，媽媽注意到他對汽車有莫名的感應。只要看到有汽車書刊雜誌就特別有興趣，馬上安靜，不會吵鬧。因此特地滿足他對汽車的喜愛，無論是書籍還是玩具，也鼓勵他把汽車畫下來，因此他三歲就開始畫汽車塗鴨。小學時媽媽甚至還幫他報名汽車設計相關課程。之後他就讀永和福和國中美術班奠定了美術基礎，他認為對他日後非常有幫助。因為學業成績不錯，考進台灣頂尖的建國中學，在充滿學霸的學習環境中林育立成績一般，但同學們理解他的夢想，也都很鼓勵他，度過了三年快樂的時光。在他要畢業時申請大學也有過迷惘面臨抉擇，因為課業繁重對汽車設計已有幾年沒有接觸，有些疏遠，不確定自己是否有能力往這個方向發展。

就在這時因緣際會到了台灣華創車電設計中心也是設計台灣自主汽車品牌納智捷的公司實習。其間受到來自Art Center College of Design的設計前輩石志傑副總和秦無荒經理的指導。他們都鼓舞林育立到汽車設計的殿堂學府Art Center 深造，不要輕言放棄。林育立再度燃起對汽車熱愛，確定了人生道路就積極準備申請Art Center，也順利入取了 。

Art Center是世界頂尖的汽車設計學院，但對學生的訓練也是世界知名的嚴苛。林育立印象最深的是在第一學期的期末，所有的老師都有期末作業，而且毫不手軟，每一週都要求好幾十張圖，為了趕作業每天大概只能睡一個多小時，非常辛苦，但也非常快樂。接近畢業時，每個同學都卯足全力爭取各大車廠的工作機會，而他在之前已經投出許多作品集爭取實習，先後到到廣汽、速霸陸、本田 等車廠實習，最後來到現代汽車及其高級品牌Genius 實習三個月。

在現代汽車及Genius 林育立遇到許多才華洋溢又異常謙虛的設計師們及長官，於是2019年他一畢業就毫不猶豫的加入現代汽車的設計團隊。加入之後參加各種大大小小案子有概念車 也有量產車。由於現代汽車在美國、韓國、德國都有設計中心互相競爭，所有的汽車設計最後只能有一個設計中心勝選，競爭相當激烈，也有辛苦的時候，但他很幸運地能夠參加到2021年Seven概念車及2024年Santa Fe及Sonata量產車的內裝設計。他說，汽車是一個很大的產品內裝、外裝都需要密切的團隊合作，他們團隊各有專精特色，他很榮幸參與的內裝團隊設計贏得Santa Fe 的內裝設計，最近Santa Fe贏得世界三大設計獎之一 的紅點設計團隊都非常興奮。

身為一個土生土長的台灣人，林育立也經歷過學業成績至上，放學後直奔補習班，課業壓力很大的學生生活。他認為學業壓力大很容易忘記自己的夢想。他建議年輕學子需要花時間去探索自己真正的興趣與目標。他幸運的很早就知道自己的興趣，但也曾經迷惘過。在求學及工作中總是會碰到挑戰，會有辛苦的時候。

他也很慶幸自己在前輩的鼓勵之下有勇氣到美國來求學，能看到了台灣之外，人外有人，天外有天，他期許台灣的年輕人能追求自己領域的夢想，勇敢的出來看看世界。他說像現代汽車這種全球化的企業都有比好還要更好的企圖心，也會要面對提案沒有被選上的失落，也是因為自己對這項工作的熱誠，所以可以調適心情，堅持下去通過種種挑戰。所以做自己喜歡的事情非常重要。看到團隊辛苦的結晶受到肯定，所有的一切努力辛苦都是值得的。他能夠把自己的愛好轉換成工作，這是非常幸福且有成就感的一件事。

2024 Santa Fe現己上市，五月亞裔傳統月在Arcadia的Thd Shops at Santa Anita中庭展出，歡迎參觀。