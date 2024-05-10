退休規畫藍海策略：須做好3件事

迦得金融總裁董天路教授，5月11日周六上午10點於San Gabriel Hilton，和下午兩點於Fullerton舉辦兩場；以及12日周日下午兩點於Newport Beach舉辦一場免費的「退休與信託傳承」講座。

會中將分享退休傳承的藍海策略，你必須做好的三件事：

一、收入的規畫；協助應用合法多領20萬社安退休金 的提領策略，加上遠比年金收益更多，每年8%優先股股息的收入規畫，以及每個家庭都可以避免加州新課的長照 稅，保護老了、病了，夫妻可以共享、海外也能使用的長照福利，使資產可以受到保護的配置。

二、讓你掌握在經濟可能的衰退下，建構漲幅遠超通膨、預先鎖住市場投資 表現的投資策略。

三、保護你除了避免遺產認證，也保護你的子孫，不因離婚、破產、訴訟而喪失財產的信託策畫。

董總裁在EMBA教授家族傳承課程，是美國國稅局稅務師(EA)、遺產規畫師(AEP)、長照諮詢師(LCTC)、認證財務規畫師(CFP)，他將分享所經手上百件傳承的精華，並開放問題與解答。

11日上午10點在San Gabriel Hilton的San Francisco Room，下午兩點在211 E. Imperial Highway, Suite 203, Fullerton（麥當勞正後方辦公樓二樓），以及12日下午兩點在20151 SW Birch St, Suite 250, Newport Beach, CA共三場免費講座，歡迎參加，訂位諮詢專線或簡訊：(626)826-0880。