華美銀行Q1財報亮麗 總資產、總存款均創新高

華美銀行之母公司華美銀行集團（East West Bancorp, Inc.）日前公佈2024年第一季度財務報告，淨利潤達2.85億元，截至3月底止總存款為586億元，再攀新高；平均普通股權益報酬率為16%；平均有形普通股權益報酬率為18%；每股帳面價值較去年同期增長13%。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）表示，這一季度該行存款總額增長25億元，創歷史新高。同時為更好地支持資產穩健發展，進一步優化資金結構。與2023年第四季度相比，華美銀行的調整後稀釋每股收益增長了3%，有形帳面價值增長了2%。對銀行持續的盈利能力、穩定的信用質量和資本實力充滿信心，並回購120萬股普通股。展望未來，華美銀行將再接再厲，憑藉多元化的商業模式、謹慎的資產負債表管理和優秀的獲利能力，不斷取得亮眼成績，保持行業領先地位。

華美銀行截至3月底財報概要為總資產持續成長達709億元，較2023年底增加13億元。該資產增長是由於存款增長25億元帶動了22億元可供出售債務證券 （AFS debt security）的投資 增長，但受現金、現金等價物、回購協議購買資產減少等因素影響，漲幅有所降低。總資產較去年同期的672億元增長36億元或5%。

平均生息資產為681億元，較去年底的655億元增長26億元或4%，主要得益於平均現金和存款增長14億元、平均未償還貸款 增長7億元，以及平均可供出售債務證券增長6億元。平均貸款為519億元，較去年底增長7億元或1%，主要得益於住房和工商貸款的增長。

華美銀行董事會宣佈將於今年5月17日派發2024年第二季度普通股現金股息，股息每股0.55美元，股東將依其於今年5月3日的持股份額獲派股息。更多華美銀行詳情，可到網址 www.eastwestbank.com查閱。