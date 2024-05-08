守護醫學美容中心 5月年度最大優惠

位於K town韓國城的守護（SoHo Medspa）醫學美容中心，五月母親節 推出年度最大優惠，全包價3,000 元(原價9,000元)，包括：1.恢復肌膚彈性，提升緊緻 Ultherapy 超聲刀(音波拉皮)； 2回五年持續法令紋填充2 syringe ；肌膚美白 Bright鐳射2回；眼睛周圍，額頭，下巴 BOTOX 100 unit ；排毒減脂，雙下巴、雙頰下垂輪廓注射3回 。優惠至5月底截至。

另，全新線雕提升5月收費2000元(原價4000元)。全新線雕提升，將下垂的臉部提拉成V字臉，可保持長達3年以上。該回春術，不影響日常生活，無需手術，可提升全臉及雙下巴等部位，從皺紋到臉型一步到位。

老字號的守護醫學美容中心，精湛的技術及親民的價格，使他們的生意興隆。凡購買美白Whitening療程5次，送 V-zet 或Specta CO2 雷射1次 ，購買美白Whitening療程10次，送 V-zet或 SpectaCO2 雷射2次(價值1200元)。FDA 認證的最新激光儀，祛除老年斑、疣等，祛除痦子每個5元起。

該中心表示，超強力提拉超聲刀V-zet，是一種無需開刀，就可提拉緊膚的儀器。Specta CO2 鐳射儀，可有效祛皺、恢復肌膚彈力、收縮毛孔，祛除青春痘疤痕，提升皮膚的健康度，讓皮膚更加白嫩，消除細小皺紋。Agnes RF儀器，無需手術，可去眼袋，眼底脂肪，眼底下垂皮膚，特價期間700元，消除雙下巴或消除下垂臉頰800元。

E-Clip Lifting提拉緊膚療程，採用韓國最先進超聲波抗衰治療儀，可有效刺激膠原蛋白再生，消除魚尾紋，蘋果肌凹陷，法令紋，頸部皺紋等。讓收緊的皮膚再現，還可讓皮膚變得白嫩、光滑，立竿見影，可讓你下垂的臉頰提拉上去，呈現 V型臉變年輕。該療程的好處無須開刀，安全無痛，無恢復期，收費700元。

注射微整形項目，肉毒桿菌6元units，適用於眼角、額頭、下巴。想要隆鼻，祛除法令紋，微晶瓷注射最有效，300元。豐面玻尿酸500元，效果可持續2年。另有永久化妝項目，4D自然眉300元，紋眼線200 元，洗眉 (如有紋壞的黑、青、紅等200元）。

守護中文諮詢專線213-500-6322，LA店電話213-368-0909，地址300 S. Hobart Blvd., #200, LA, CA 。橙縣 店電話714-670-0909，地址7229 Orangethorpe Ave., Buena Park, CA 。