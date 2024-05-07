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Oh Kim's Dental母親節植牙特價 999元

Oh Kim's Dental母親節植牙特價 999元

【洛杉磯訊】Oh Kim's Dental (金氏牙科)，推出母親節年度最大優惠，植牙包牙冠收費999元，優惠5月底截止。該診所接受各種PPO 保險，還提供12個月免利息付款計劃。本次優惠，有折扣跟沒折扣差很大。如果你的牙齒拔掉不到6個月，趁牙床還未萎縮，儘快預約看診。

該診所的患者表示，植牙的過程沒有想像的疼痛，比拔牙還簡單，所以會向家人和朋友推薦，也有人在網上分享整個過程不痛，因此還給5顆星。植牙通常很貴，但與其他診所相比Oh Kim's相當實惠。

Oh Kim's Dental表示，他們成功案例近4萬例，口碑跟技術受肯定。診所環境好，設備先進，CGF、AFG植牙技術及3D CT全口掃描儀及I-CAT PRECISE，3D掃描可快速提供高質量，標準全景圖像，從而可以快速正確分析診斷，牙齒的結構及牙神經組織狀態，提供患者正確的診療方案。而Ultra Sonic儀器，在植牙手術過程中，可消除炎症，使植牙的位置快速恢復，讓植入的牙齒壽命更長。他們醫療團隊陣容強，多位經驗豐富的醫生，為患者提供不同牙齒方面的需求。多間診療室專門用於植牙，根管治療，一般牙科等。

人工植牙好處多，讓缺牙患者多了一項選擇，植牙可免除帶假牙套磨損兩側真牙，同時不使缺牙區之牙床局部萎縮，門面牙齒向後移動而影響美觀等。達到保有真牙，又可增加牙齒的目的。

院長Roy Kim醫師表示，現在的植牙技術非常成熟，如果健康允許，建議植牙，植牙因置入人工牙根，穩固耐用，跟自身的牙齒一樣舒適，比傳統的帶假牙套優點多，也不會傷及到鄰牙，手術時間短，成本上也是一勞永逸。

鑽石吧診所中文諮詢可洽April，電話909-594-7999，地址3333 Brea Canyon Rd., #222 Diamond Bar,CA 。

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