美南銀行洛杉磯分行隆重剪彩開幕

美南銀行董事長Jody Lee (李承穗)、創辦人李昭寬及執行長Joanne Kim, 總裁Mohammed Younus，特地從德州 來洛主持。洛杉磯 台北經濟文化辦事處處長紀欽耀處長、洛杉磯韓國大使、聖蓋博市議員丁皆到場致詞共同剪綵，同時華裔、韓裔、印度、巴基斯坦社區企業百餘人到埸祝賀現場熱鬧非凡。這是美南銀行在南加州 地繼安那罕分行之後新增設的第二家分行後。

美南銀行洛杉磯分行

經文處紀欽耀處長致詞表示，非常歡迎美南銀行進軍加州在洛杉磯開設分行，經文處距離該行非常近，看到台僑能在德州創辦企業，發揚光大之後更拓展版圖來到洛杉磯，倍感欣喜，祝美南銀行鴻圖大展。

Jody Lee董事長表示，從德州到加州，美南銀行的承諾、提供優越的服務品質、專業的金融服務27年來始終如一，深受客戶信賴。美南銀行致力於服務多元社區，因此組織一個多元團隊經營，為華裔、韓裔、印度裔、巴基斯坦、越裔等社區提供優越的服務品質、專業的金融服務。洛杉磯分行的成立是該行在南加 州業務發展另一個新的旅程碑。Jody在加入銀行之前是非常成功的癌症醫師，於2015年進入董事會，2020年接任董事長。在2023年被選為休士頓 最具有影響力的50位女性之一。

執行長Joanne Kim表示，她在洛杉磯韓國銀行有30餘年經驗兩度出任其他銀行總裁，原規劃退休，承蒙李董事長殷勤邀約，第三次擔任銀行總裁協助美南銀行拓展加州業務。她認為德州與加州都是商業蓬勃充滿契機，無論是服務加州到德州拓展的企業或者從德州到加州的拓展的企業美南銀行對兩邊市場的專業深刻理解將會是一大助力。

總裁Mohammed Younus表示，美南銀行已經有安那罕分行北加州的聖馬刁分行，隨著洛杉磯分行的開幕，美蘭銀行進軍加州已成立三家分行，他期許能為美安銀行開啟下一個里程碑。

美南銀行為了讓顧客享有最佳服務的金融品質，致力提昇並兼顧資訊安全的前提下，推出數位化金融服務及行動支付，以滿足顧客需求。在銀行的專業員工和最新技術引領下更與客戶建立了積極的合作、雙贏的銀行關係，進而創造了出色的投資價值。直至今日，美南銀行的專業團隊與服務獲得客戶和員工對其滿意度上均給予了高度的好評。

美南銀行安那罕分行

美南銀行創立於1997年11月，總部設在德州休士頓中國城。27年來成為休士頓地區中小型企業主、消費者、公司員工、家庭和個人等多元化需求的首選銀行。美南銀行目前在休士頓、達拉斯、奧斯汀、加州等地共設有10個服務據點並將繼續擴張，增設新據點以便最近服務客戶的需求、提供更完善、多元化的專業金融服務。

美南銀行德州休士頓總部

南加州分行有洛杉磯分行地址：3530 Wilshire Blvd Suite 1515, Los Angeles CA 90010，電話 ：213-401-1139 安那罕分行地址：2951 West Ball Road, Unit 100, Anaheim CA 92804，電話：714-822-6101。