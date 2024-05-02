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保富銀行榮登全美最佳銀行、最佳網路安全防衛銀行排行榜 爾灣第二分行開幕

洛杉磯訊

保富銀行（Preferred Bank, NASDAQ: PFBC）日前榮獲富比士2024年全美最佳銀行（America’s Best Banks）第11名，富比士2024年50大網路安全防衛最佳銀行（America’s Most Cybersecure Banks），保富銀行董事長兼首席執行長俞立（Li Yu）表示，該行實力雄厚，三十多年來穩健成長，近年來資本報酬率都名列全國前5%，銀行資本額充裕，達聯邦要求標準的210%，運營資金充沛，現金超過10億元，列名富比士兩大排行榜，是對該行營運管理和員工表現的再次肯定，他感謝客戶和股東們多年來的信賴和支持。

富比士以2023年的十大營運表現指標，包括成長、信貸品質和獲利率等，及去年至今年三月的股價表現為依據，對全美國兩百大上市銀行進行評鑑，保富銀行以整體表現列名第11位。在網路安全防衛評估方面，富比士首度與研究機構SecurityScorecard合作，不論銀行的規模大小，甄選出網路安全和防衛建構最佳的美國五十家銀行，保富銀行也在榮譽榜單之內。

為繼續擴大在橙縣地區的服務，保富銀行在南加爾灣市開設第二間分行，地址位於15333 Culver Dr., Suite 720, Irvine, CA 92604（緊鄰超市）。俞立表示，保富銀行多年來提供優質金融服務，客戶群分佈於各行各業，非常重視與客戶建立長遠關係。該行在爾灣原有的一個分行和貸款辦公室的基礎上，很高興再開了第二間爾灣分行。

保富銀行副總裁兼分行經理Mary Ma表示，保富銀行爾灣分行於開幕期間特別推出6個月年利率5.35%的優惠定存服務（金額十萬美金及以上），及其他優惠存款計劃。該分行同仁擁有多年金融服務專業經驗，深刻了解爾灣客戶需求，提供最適合的服務，包括移動銀行、網路銀行、電話銀行，及各類存放款服務一應俱全，存、貸款利率優惠。存款帳戶都有FDIC存款保險，若客戶需要更高額的存款保險，銀行也可以為客戶安排。

保富銀行1991年成立，是總部設於加州規模最大的獨立商業銀行之一，現有總資產超過60億元，在洛杉磯和橙縣、舊金山灣區、紐約法拉盛，以及德州休士頓設有分行，提供全方位商業和個人銀行服務，包括商業房地產融資，項目涵蓋住宅、商業、工業和其他投資類型房地產，建築貸款，SBA中小型企業貸款。詳情可親臨保富銀行或官網www.preferredbank.com查詢，電話949-296-3910。

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