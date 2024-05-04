小雅屋母親節系列蛋糕 5/8前預訂九折優惠

JJ Bakery小雅屋推出母親節蛋糕新款系列。凡於5月8日前預訂的客戶，可享九折優惠。(圖／JJ Bakery小雅屋提供)

為慶祝母親節 ，JJ Bakery小雅屋推出母親節蛋糕新款系列(見圖)，為節日增添一份甜蜜風味。凡於5月8日前預訂的客戶，可享九折優惠，並於5月10至12日之間到店提取。

小雅屋更是精心設計出各種口味的蛋糕，造形精緻，為節日增添了一份祝福及愛媽媽的心。除日常口味的蛋糕外，專為母親節推出的有：水果嘉年華、草莓奶酪、芝麻奶酪、紫薯芋泥、芒果慕斯、提拉米蘇等。

成立於1996年的小雅屋烘焙名品擁有多家分店，成立之初以台式麵包為主，每天一早就有熱騰騰各式新鮮麵包出爐，他們傳統的麵包、西點及蛋糕，不論喜慶宴會或伴手禮，都受消費者歡迎。

小雅屋表示：「我們賣的不只是產品，更是我們對消費者品質的保證，除了最初的麵包、蛋糕、西點外，我們更多元化的開發新產品線，提供早、午、晚餐各式的餐點及便當，種類多，選擇多。例如：早餐有豆漿、米漿、燒餅、油條，飯糰、蛋餅、包子等。午餐有各種套餐；米粉湯套餐、魯肉飯套餐、意麵套餐、燻鴨湯套餐及招牌排骨飯、 雞腿飯、鮭魚飯、紅糟肉飯、焢肉飯、鹽酥雞飯等台灣美食」。

小雅屋天普 市店聘有具有20多年經驗的江浙菜師傅，除原有的台式菜色外，增加了午晚餐的江浙菜如：招牌毛血旺、藤椒魚片、清蒸鱈魚、苔條魚、口水雞、辣子雞丁、金沙南瓜、特色小炒及各式炒年糕，地道美味；歡迎帶著母親來店享用道道美食。除此之外在各店均有冷凍熟食的菜餚，買回家加熱後即成為餐桌上的一道美味佳餚，省時又省事。

小雅屋各分店：天普市店電話626-287-2588，地址5755 Rosemead Blvd.；工業市店電話626-965-1388，地址18558 Gale Ave.；哈岡店電話626-333-1278，地址18542 Halliburton Rd.；羅蘭岡店電話626-581-1678，地址1744 S. Nogales St.；亞凱廸亞店電話626-836-6888，地址1130 S. Baldwin Ave.；托倫斯店電話310-328-6688，地址2370 Crenshaw Blvd.。夏威夷 店電話808-942-0888，地址1440 Kapiolani Blvd.(蛋糕款式會有不同)。