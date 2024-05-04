我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

核對照片、人臉掃描 好市多打擊借卡愈來愈嚴

賓州護士認罪連殺3人、19人險死 判關760年

小雅屋母親節系列蛋糕 5/8前預訂九折優惠

洛杉磯訊
JJ Bakery小雅屋推出母親節蛋糕新款系列。凡於5月8日前預訂的客戶，可享九折優惠。(圖／JJ Bakery小雅屋提供)
JJ Bakery小雅屋推出母親節蛋糕新款系列。凡於5月8日前預訂的客戶，可享九折優惠。(圖／JJ Bakery小雅屋提供)

為慶祝母親節，JJ Bakery小雅屋推出母親節蛋糕新款系列(見圖)，為節日增添一份甜蜜風味。凡於5月8日前預訂的客戶，可享九折優惠，並於5月10至12日之間到店提取。

小雅屋更是精心設計出各種口味的蛋糕，造形精緻，為節日增添了一份祝福及愛媽媽的心。除日常口味的蛋糕外，專為母親節推出的有：水果嘉年華、草莓奶酪、芝麻奶酪、紫薯芋泥、芒果慕斯、提拉米蘇等。

成立於1996年的小雅屋烘焙名品擁有多家分店，成立之初以台式麵包為主，每天一早就有熱騰騰各式新鮮麵包出爐，他們傳統的麵包、西點及蛋糕，不論喜慶宴會或伴手禮，都受消費者歡迎。

小雅屋表示：「我們賣的不只是產品，更是我們對消費者品質的保證，除了最初的麵包、蛋糕、西點外，我們更多元化的開發新產品線，提供早、午、晚餐各式的餐點及便當，種類多，選擇多。例如：早餐有豆漿、米漿、燒餅、油條，飯糰、蛋餅、包子等。午餐有各種套餐；米粉湯套餐、魯肉飯套餐、意麵套餐、燻鴨湯套餐及招牌排骨飯、 雞腿飯、鮭魚飯、紅糟肉飯、焢肉飯、鹽酥雞飯等台灣美食」。

小雅屋天普市店聘有具有20多年經驗的江浙菜師傅，除原有的台式菜色外，增加了午晚餐的江浙菜如：招牌毛血旺、藤椒魚片、清蒸鱈魚、苔條魚、口水雞、辣子雞丁、金沙南瓜、特色小炒及各式炒年糕，地道美味；歡迎帶著母親來店享用道道美食。除此之外在各店均有冷凍熟食的菜餚，買回家加熱後即成為餐桌上的一道美味佳餚，省時又省事。

小雅屋各分店：天普市店電話626-287-2588，地址5755 Rosemead Blvd.；工業市店電話626-965-1388，地址18558 Gale Ave.；哈岡店電話626-333-1278，地址18542 Halliburton Rd.；羅蘭岡店電話626-581-1678，地址1744 S. Nogales St.；亞凱廸亞店電話626-836-6888，地址1130 S. Baldwin Ave.；托倫斯店電話310-328-6688，地址2370 Crenshaw Blvd.。夏威夷店電話808-942-0888，地址1440 Kapiolani Blvd.(蛋糕款式會有不同)。

母親節 天普 夏威夷

上一則

偷渡船「盯上 」南加富人區 走線人翻欄直奔接應車

下一則

核對照片、人臉掃描 好市多打擊借卡愈來愈嚴

延伸閱讀

世報母親節感恩午宴 好禮來就送 好獎等您贏

世報母親節感恩午宴 好禮來就送 好獎等您贏
海之滴 舉辦母親節獻愛心優惠活動

海之滴 舉辦母親節獻愛心優惠活動
世報母親節午宴 變臉表演

世報母親節午宴 變臉表演
許氏新鮮花旗春參登場 母親節表達孝心好禮

許氏新鮮花旗春參登場 母親節表達孝心好禮
王嘉廉社區醫療中心慶祝母親節 舉辦免費家庭同樂活動

王嘉廉社區醫療中心慶祝母親節 舉辦免費家庭同樂活動
世報母親節╱感恩午宴 星工廠將秀韓流舞藝

世報母親節╱感恩午宴 星工廠將秀韓流舞藝

熱門新聞

這些一元紙幣可能價值15萬元。（Pexels）

先別花掉 這些一元紙幣可能值15萬

2024-04-27 16:42
華女辭去金融高薪工作，10年照顧罹癌母親。（取材自Cassindy Chao臉書）

華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福

2024-05-01 17:33
好市多會員卡。（記者張宏／攝影）

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

2024-05-03 17:34
有些整型糾紛案件很難處理，主要是美醜標準不容易確定。（取自Unsplash.com）

南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽

2024-04-28 14:28
華人夫妻偽造郵資，對USPS造成超過1.5億元的損失。圖為示意圖。（記者邵敏／攝影）

洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國

2024-04-28 15:35
警方搜出被竊的名牌包。（洛杉磯市警局提供）

柏金包身價只漲不跌 原來是有「無可奉告」的潛規則

2024-05-01 23:07

超人氣

更多 >
余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」

余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」
華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪
性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配
家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習

家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習
賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑

賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑