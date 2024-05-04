泛宇集團談 退休後賦稅更重問題

美國泛宇集團總裁胡正國。(圖／美國泛宇集團提供)

雖然退休 後沒有固定薪水可拿，但並不意味著稅賦就會變少，社會安全金、房租、利息、年金等都算退休後的收入，再加上退休帳戶最低拿取額度，這些都是需要繳稅的對象。 糟糕的是，退休後可以減稅的途徑變少了，如果未來所得稅率變高的話，勢必對退休生活造成嚴重影響。

美國泛宇集團表示，為了解決這個問題，需要在人生的中場黃金時期做好稅務規劃； 這個階段通常指的是工作結束到退休開始之間的時間段。 在這段時間內，可以採取一系列策略來降低未來的稅收負擔，例如：推遲領取社會安全金、利用退休帳戶的稅收優惠計劃，還可以將傳統的IRA帳戶轉換為ROTH帳戶，以逐年分批轉換的方式來降低稅負。 這些做法不僅可以有效降低未來退休後的稅務壓力，還能夠為退休生活提供更多的經濟保障。

如果民眾對這一類主題有興趣，可參加泛宇5月份在各地開展的有關人生下半場的稅務規劃講座，在講座中將獲得更多、更新的資訊，這將有助於在人生的中場黃金時期做出明智的財務決策，確保更舒適穩定的退休生活。

美國泛宇集團有超過30年的財務規劃與管理經驗，總裁是胡正國（見圖）。專業的六大管理板塊，橫跨地產、貸款 、保險、投資 、稅務服務、教育； 旗下5000+名合作獨立經紀人遍布全美各州。更多資訊可電888-831-8868，總部位185 W Chestnut Ave, Monrovia, CA 。