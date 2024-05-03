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日本喇叭牌正露丸 與極東正露丸造假無關

洛杉磯訊
民眾只要認明包裝上印有全美總代理美國太子行（Prince of Peace Enterprises, Inc）資訊，即是有品質保障的百分百日本「喇叭牌」正露丸正貨。(圖／美國太子行提供)
民眾只要認明包裝上印有全美總代理美國太子行（Prince of Peace Enterprises, Inc）資訊，即是有品質保障的百分百日本「喇叭牌」正露丸正貨。(圖／美國太子行提供)

美國太子行表示，他們總代理的日本「喇叭牌」正露丸，與近期新聞所報導涉及成分報告造假、遭到日本政府勒令停業的「極東」正露丸，完全沒有關聯。民眾可以安心購買經嚴格檢驗、合法合格，由美國太子行獨家代理進口的日本「喇叭牌」正露丸。

「喇叭牌」正露丸，由日本大幸藥品株式會社製造，日本銷量第一，百年信譽安全可靠，許多不法商人魚目混珠，以非法進口「水貨」以及外觀仿冒「喇叭牌」正露丸的「影射藥物」企圖蒙騙消費者。而服用這些非法進口的產品，不只效用堪憂，更可能造成身體負擔進而影響健康。政府當局亦強烈呼籲民眾勿購買服用成份不明、來歷不明的可疑產品。

正露丸為藥草營養輔助劑，能維持消化系統及正常的腸道功能，美國合法合規正品目前僅有3款：家中常備400粒裝、100粒裝，還有36粒糖衣裝，美國太子行直接由日本進口，民眾只要認明包裝上印有全美總代理美國太子行（Prince of Peace Enterprises, Inc）資訊（見圖），即是有品質保障的百分百正貨。

日本「喇叭牌正露丸」現於各大華人超市、參茸行、雜貨店有售，更多資訊，可去電美國太子行 800-732-2328查詢。同時也可上網popus.com購買。

日本 華人超市

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