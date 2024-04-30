我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed不升息雖解憂 晶片股拖累史指收跌

逮捕282人 亞當斯宣告紐約挺巴學運結束

琉璃工房進駐南海岸廣場Bloomingdale's

洛杉磯訊

美國琉璃工房進駐Bloomingdale's百貨南海岸廣場店，為該百貨公司精品家飾中唯一的店中店品牌與歐洲百年精品並駕齊驅，展示東方手工藝術精品的卓越實力，該百貨南海岸廣場店總經理Preston Antonini非常重視，特來參觀琉璃工房藝廊，並期望為該百貨居家精品帶來新高峰。琉璃工房目前是 Bloomindale’s精品家居樓層唯一的亞洲水晶品牌，與多個歐洲百年水晶精品品牌並駕齊驅。

琉璃工房新藝廊空間設計以品牌視別經典意諭美好圓滿祝福的「蘇繡社丹紅」與象徵對自然萬物尊重和感激的「穀粒紋金」及純淨全白基調搭配設計帶來清新的視覽感受，展現和諧之美，讓顧客體驗現代與傳統交融的寧靜和諧。

琉璃工房總經理Lily葉表示，Bloomingdale's百貨有超過150年歷史，有32 家門店在全美各大都會，是美國上流消費的重要指標，南海岸廣場店更是該百貨前4名之一的重要門店。除了開設實體店面外，琉璃工房同時進駐 Bloomingdales.com 網路商店，以線上與線下並進，深耕美國主流市場，為全美國高端精品家居市場注入亞洲文化的活力與設計語言，進駐Bloomingdale's百貨有重要意義。琉璃工房自2015年進駐國際享譽盛名的South Coast Plaza，品牌能見度大大提升，2021年底Bloomingdale's 主動邀請琉璃工房進駐，肯定琉璃工房在美的發展潛力，並得以發展全美國市場。

Bloomingdale’s百貨南海岸廣場店總經理Preston Antonini表示，該百貨是有150年歷史的高端百貨公司，不斷持續創新，提供一條龍一站式的百貨服務，嚴選產品，挑選最好品質，口碑信譽俱佳的產品，他在南海岸廣場內看到琉璃工房吸引人的獨特東方琉璃藝術美學，在了解品牌成立的背景及創辦人的故事代表了最精華的中華文化，特別邀請他們進駐Bloomingdale’s百貨，讓琉璃工坊不再是局限於一個廣場內的精品店，更能夠透過Bloomingdale’s百貨全國佈局的實體店及網路拓展到全美國。該百貨與琉璃工房經營理念契合，市場客層目標相同，透過其廣大客層，讓更多的美國主流社會，跨越不同種族，文化，性別，接觸到琉璃藝術美麗，為全美國高端精品家居市場注人東方文化的活力與設計語言。

Lily葉最後表示琉璃藝術有別於歐美百年水晶品牌，每件作品的現代東方文化創意寓意，雕工細膩傳遞豐富的情感，顏色多彩。每件作品搭配說明文/一首短詩，一個故事，觸動人心。母親節將近歡迎華人朋友參觀選購。

大都會 母親節 華人

上一則

去年橙縣可負擔住房 數量創新政策鼓勵

下一則

南加男搶劫取款機 落網時在玩老虎機

熱門新聞

這些一元紙幣可能價值15萬元。（Pexels）

先別花掉 這些一元紙幣可能值15萬

2024-04-27 16:42
堂吃無需小費，南加餐廳用這妙招。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱堂吃無需小費 南加餐廳用這妙招

2024-04-25 15:15
有些整型糾紛案件很難處理，主要是美醜標準不容易確定。（取自Unsplash.com）

南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽

2024-04-28 14:28
華人夫妻偽造郵資，對USPS造成超過1.5億元的損失。圖為示意圖。（記者邵敏／攝影）

洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國

2024-04-28 15:35
Metro公車上的乘客有不少。（張先生提供）

華男通勤受不了堵車 搭公車竟有意外收穫

2024-04-26 02:20
Costco不只可以買金塊，還能買棺材。（美聯社）

逛Costco如尋寶 6個小秘密藏驚喜

2024-04-24 02:19

超人氣

更多 >
他拿買三年的印表機到Costco退款成功 遭網友抨擊

他拿買三年的印表機到Costco退款成功 遭網友抨擊
洛杉磯生活「超級貴」 她住兩房公寓月租高達4500美元

洛杉磯生活「超級貴」 她住兩房公寓月租高達4500美元
12星座五月前半運勢 處女別錯過眼前機會、這星座做什麼都很順

12星座五月前半運勢 處女別錯過眼前機會、這星座做什麼都很順
中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 24死30傷

中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 24死30傷
61歲周星馳疑遺囑曝光 傳娛圈兩女繼承部分財產

61歲周星馳疑遺囑曝光 傳娛圈兩女繼承部分財產