琉璃工房進駐南海岸廣場Bloomingdale's

美國琉璃工房進駐Bloomingdale's百貨南海岸廣場店，為該百貨公司精品家飾中唯一的店中店品牌與歐洲百年精品並駕齊驅，展示東方手工藝術精品的卓越實力，該百貨南海岸廣場店總經理Preston Antonini非常重視，特來參觀琉璃工房藝廊，並期望為該百貨居家精品帶來新高峰。琉璃工房目前是 Bloomindale’s精品家居樓層唯一的亞洲水晶品牌，與多個歐洲百年水晶精品品牌並駕齊驅。

琉璃工房新藝廊空間設計以品牌視別經典意諭美好圓滿祝福的「蘇繡社丹紅」與象徵對自然萬物尊重和感激的「穀粒紋金」及純淨全白基調搭配設計帶來清新的視覽感受，展現和諧之美，讓顧客體驗現代與傳統交融的寧靜和諧。

琉璃工房總經理Lily葉表示，Bloomingdale's百貨有超過150年歷史，有32 家門店在全美各大都會 ，是美國上流消費的重要指標，南海岸廣場店更是該百貨前4名之一的重要門店。除了開設實體店面外，琉璃工房同時進駐 Bloomingdales.com 網路商店，以線上與線下並進，深耕美國主流市場，為全美國高端精品家居市場注入亞洲文化的活力與設計語言，進駐Bloomingdale's百貨有重要意義。琉璃工房自2015年進駐國際享譽盛名的South Coast Plaza，品牌能見度大大提升，2021年底Bloomingdale's 主動邀請琉璃工房進駐，肯定琉璃工房在美的發展潛力，並得以發展全美國市場。

Bloomingdale’s百貨南海岸廣場店總經理Preston Antonini表示，該百貨是有150年歷史的高端百貨公司，不斷持續創新，提供一條龍一站式的百貨服務，嚴選產品，挑選最好品質，口碑信譽俱佳的產品，他在南海岸廣場內看到琉璃工房吸引人的獨特東方琉璃藝術美學，在了解品牌成立的背景及創辦人的故事代表了最精華的中華文化，特別邀請他們進駐Bloomingdale’s百貨，讓琉璃工坊不再是局限於一個廣場內的精品店，更能夠透過Bloomingdale’s百貨全國佈局的實體店及網路拓展到全美國。該百貨與琉璃工房經營理念契合，市場客層目標相同，透過其廣大客層，讓更多的美國主流社會，跨越不同種族，文化，性別，接觸到琉璃藝術美麗，為全美國高端精品家居市場注人東方文化的活力與設計語言。

Lily葉最後表示琉璃藝術有別於歐美百年水晶品牌，每件作品的現代東方文化創意寓意，雕工細膩傳遞豐富的情感，顏色多彩。每件作品搭配說明文/一首短詩，一個故事，觸動人心。母親節 將近歡迎華人 朋友參觀選購。