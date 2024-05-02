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許氏新鮮花旗春參登場 母親節表達孝心好禮

【洛杉磯訊】

許氏參業集團所屬的許氏參場，五月起全面供應新鮮花旗春參，數量有限，售完為止。

許氏參業表示，由於新鮮花旗參的養分比一般市面的乾參多出百分之十四，而且食用起來帶有難得的清香氣息，一般花旗參的採收為每年秋季時分，而春參受限於農場運作，數量不多，往往一上市即售完，適逢母親佳節，不妨送媽媽一份新鮮參獻上孝心。

花旗參獨特的滋補功效被廣泛認可，許氏參業表示，每一根新鮮花旗參都經過嚴格的挑選和處理，帶來最高品質的健康食材。不僅具有補虛益氣、養生保健的功效，更能夠應用於各種美味料理中，為你的生活增添樂趣。新鮮參食用的方式很多，除了可以直接切片吃之外，也可煮茶泡水或泡酒飲用。另外無論是燉湯、炒菜，還是滋養的燉補品，添加適量的新鮮花旗參都能帶來獨特的風味和營養價值。

許氏位於美國威州沃沙市的許氏花旗參場（見圖），成立於1974 年，為美加首家華人花旗參農場，其轄下擁有五大農場，涵蓋超過1000多英畝的種參處女地，由許氏參廠出品的新鮮參，品質符合美國農業部核訂農場生產規範最高標準GAP製作過程，依規定自農場採收後，經過了三口一百多公尺的深井所抽打上來的純淨井水兩次清洗後，再加上細心地人工檢選，才包裝空運到各地銷售。許氏參業也特別強調，經過農業部標準生產的新鮮花旗參，除了完整保留了威州新鮮參特有清香口感與天然養分外，同時也提高了保存的期限。

許氏表示，依美國農業部標準清洗生產的新鮮花旗參，只要在表皮灑上適量的清水，再用保鮮膜把它包起來，並在保鮮膜上扎幾個小孔，利於花旗參透氣，然後放在家中的冰箱冷藏40F(華氏)度，這樣就能讓新鮮花旗參保存2~4周的時間。若2~4周內無法全部吃完，可以按每次食用份量包裝存放於冷凍室內，食用時不用解凍，直接將冰凍的新鮮花旗參入鍋煮燉即可。

春季新鮮參已於各大華人超市及參茸行和許氏購物網同步上架，消費者可至許氏購物網訂購，可享受免費空運、直送到府的服務。許氏購物網 www.hsuginseng.com。

農業部 華人超市

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