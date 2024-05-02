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海之滴 舉辦母親節獻愛心優惠活動

【洛杉磯訊】

「海之滴」作為日本內閣府認證指定的非營利組織NPO褐藻醣膠研究所的成員，一直致力於褐藻醣膠與免疫力支持的研究。海之滴現正舉辦母親節獻愛心優惠活動，最高可領取優惠券80元，數量有限。

日本權威免疫研究專家九州大學副教授、NPO日本褐藻糖膠研究所所長宮崎義之（見圖），應邀將參加5月7日在芝加哥舉辦的國際會議「免疫學年會2024 」，並發表「褐藻糖膠與病毒感染引起的重症肺炎之間的關係 」的研究報告。

宮崎義之表示，自2012年以來，日本褐藻醣膠參加由美國免疫學會（AAI）主辦的國際會議，也是第十次展示褐藻糖膠的研究成果。

在過去10年對褐藻糖膠和免疫力的研究中，宮崎義之教授團隊、獲得了各種有助於維持健康的科學證據。在日本取得免疫功效專利，近期公佈的最新配方的「褐藻醣膠限量版」，新加入珍稀的「籠目昆布」及沖繩海蘊， 從裙帶菜孢子葉海藻中萃取的褐藻糖膠，含有三種優質的頂級組合。是海之滴聯合宮崎義之與九州大學教授立川大介醫學博士，經過七年的研究和開發突破性的褐藻醣膠產品。

立川大介醫學博士建議，加入籠目昆布和加入姬松茸菌絲體的經典版「褐藻糖膠混合AG 」 一起或交替服用，支持免疫細胞相互協同配合功效加倍。

宮崎義之在2024年的免疫年會發表的研究中提到，免疫系統具有複雜的免疫反應調控機制； 海蘊褐藻醣膠有助於調控先天免疫。裙帶菜孢子葉褐藻醣膠支持後天的「獲得性免疫 」，透過不斷地適應來支持識別特定的入侵者。

海之滴總經理小林大介表示，「褐藻醣膠限量版」作用更迅速，專為手術後，正在治療人士，因免疫缺失而開發的專利突破性配方。

海之滴褐藻醣膠是日本健康與營養食品協會JHFA 認證的褐藻醣膠， 通過各項標準和國際認證， 包括世界最大檢驗和認證機構SGS、及日本食品分析中心JFRL進行的輻射檢測。

海之滴褐藻醣膠成立22年來，產品銷售超過45個國家。詳情諮詢海之滴國語熱線1-888-482-5888，粵語熱線1-888-853-6888。

日本 免疫力 母親節

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