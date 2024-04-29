哈崗私人天台社區剛上市！建商克服萬難受洛縣肯定！

在洛杉磯 縣房源稀缺，理想的便利寧靜住宅難尋。Welcome Mate私人天台社區新近完工才剛上市，第一次開放參觀即吸引了三十餘組買家參觀，並已收到部份出價，反應相當熱烈。

Welcome Mate開發商Fang 李表示他從事房地產開發已有20餘年經驗，在拉斯維加斯、南加州 已成功開發多片建案。在他觀察過去半世紀以來，房市雖有漲跌，但房價都是一路上揚。有土斯有財，對自住者來說來投資 房地產永遠是對的選擇。

現在許多人尚在觀望利息或房屋跌價的可能性，利息方面完全由聯準會決定，過去幾年大家習慣了低利息房貸。事實上在1990年代中期到2010年左右的房貸利息與現在差不多。隨著南加 州人口增長，洛杉磯縣土地取得越來越困難，大多是購買舊屋拆掉，翻蓋新屋，土地成本增加。薪資調漲、物價通膨建材也不例外，疫情 之前與疫情之後的新房成本是兩個不同的世界。他的觀察是利息與房價現在都已趨於穩定。

負責建造的Castle Bay 營建公司負責人Jay黃表示，這個開發案位於洛杉磯縣管轄區又屬於印地安人古道，因此要求審核特別嚴格。此處又因為是洛杉磯縣早期社區，許多電力通訊管線都沒有紀錄，增加施工難度。他提到在埋設污水排水管道時因電線及電話線在必經之處，分屬不同單位管轄，要找到每個單位都同意的施工方法，花了許多心思。而這幾年洛杉磯雨水充沛也耽誤施工進度，期間建築工人及建材上漲更是增加了許多挑戰，然而該公司抓緊機會加緊施工，今年得以順利推出上市。這個建案的成功，也讓該公司的施工嚴謹受到洛杉磯縣政府監管單位的認可，拓展了公司的業務範圍。

這個哈仙達崗全新住宅Welcome Mate社區靠近市場、公園、學校、公共交通和高速公路。是一個鬧中取靜的優良社區，共有12戶設有社區鐵門增加安全和安心。這批三層樓康斗有2個房型可供選擇，一個較大的2325尺3房4浴，及1,869平方英尺3房2.5浴的生活空間。內部都裝修豪華新潮，格局開闊採光良好。一樓為車庫、客廳及廚房。廚房有花崗石櫃檯、中央廚島，充足的烹飪和儲存空間讓烹飪大師可以好好發揮。2車車庫預設配備電動汽車充電器管線。二樓每個房間寬大，都有大窗戶和高天花板，明亮通風。整個房子的瓷磚地板增添了一絲優雅，而智慧家居功能則提供額外便利。

最吸引人的是開發商Fang 李的創意，每單位都有一個巨大的獨立私人屋頂陽臺，可以遠眺雄偉聖蓋博山，非常適合享受早晨的咖啡或與親友舉辦燒烤。在屋頂可享受與地面截然不同的寧靜，這是參觀絕對不可錯過的體驗。對於注重節能省錢的屋主來說，所有單位屋頂都有預設太陽能電板管線。

Castle Bay 建設公司專精商業及多單位住宅開發案, 有二十餘年經驗,其專業仔細的施工贏得良好口碑,該公司提供一條龍服務,從協助投資者尋找適合的土地,建築設計規劃、申請政府證照、破土動工、內部裝修到完工交屋上市的完整流程 。因為經驗豐富細心負責的專業態度,施工嚴謹,進度緊湊,廣受投資開發商好評,在地產開發界建立良好口碑 。有關建築開發商詳情可洽Castle Bay Construction, Jay Huang,電話 626-698-5510 General contractor LIC# 1037462