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遠紅外線足浴桶 母親節試用及特價活動

洛杉磯訊
杉釦富遠紅外線足浴桶
杉釦富遠紅外線足浴桶

洛杉磯訊】母親節即將來臨。為了表達對苦功高的母親的感激之情，杉釦富公司表示，該公司獻上一份特別的健康好禮，讓母親們享受健康和放鬆的禮物。杉釦富遠紅外線足浴桶公司，特別於5/4，5/5（周六及周日）於工業市15438 Valley Blvd, City of Industry，舉辦母親節試用活動，SC-801（基本款），活動當天特價499元，原價599元。

來自台灣的杉釦富遠紅外線高效能產品，是一種創新的健康產品，而遠紅外線免用水足浴桶則結合了遠紅外線技術和傳統足療的效果，跟麻煩的用水泡腳方式說再見，只需插電，再根據自我喜好設定溫度及時間，方便好用，全美已熱銷9年。

遠紅外線技術已經廣泛應用於健康領域。它能夠穿透皮膚深層，溫暖身體，促進血液循環。這種技術不僅可以緩解疲勞和壓力，通過加速足部血液循環，帶動全身熱能，增加陽氣及氧氣，提升免疫力，舒緩疼痛、靜脈曲張、舒緩腳部水腫、疲勞，使走路變輕鬆，並有助於緩解壓力和焦慮，改善睡眠等。還可以舒緩肌肉疼痛和關節不適，幫助身體恢復活力。「人老腿先衰、樹枯根先竭」而足部保健作為一種傳統的療法，被廣泛認可為一種能夠促進血液循環和身體排毒的方法。

杉釦富遠紅外線足浴桶結合了新科技及傳統泡腳二合一療法的優勢，為母親們帶來了全方位的健康效益。不僅可以享受足部的舒適感受，還可以同時感受到遠紅外線的溫暖和療效。

母親節前夕，帶著心愛的母親或親人，前往工業市體驗遠紅外線足浴桶的功效，送給母親一份有用的健康禮物，為避免久等，可提早預約試用時間，電話888-666-6048，650-999-0988，上網直接訂購或查詢杉釦富遠紅外線高科技養生產品www.shinecous.com。

母親節 工業市 洛杉磯

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