南海岸廣場Bloomingdale’s 百貨公司 尊重亞裔文化 母親節禮物精品美食應有儘有

South Coast Plaza Bloomingdale’s 百貨公司在南海岸廣場內是一個獨特的存在，除了男女老少各種服飾，化妝護膚品、珠寶、家電、傢俱、床具之外還有多家精品專門店、美食餐廳儼然就是一個小南海岸廣場令人充滿好奇。

南海岸廣場Bloomingdale’s 百貨公司邀請國際著名的琉璃工房進駐，是該百貨公司精品家飾中唯一的店中店品牌與歐洲百年精品並駕齊驅，展示東方手工藝術精品的卓越實力。為此該百貨總經理Preston Antonini接受採訪。

150年歷史的高端百貨公司

他表示，Bloomingdale’s百貨有150年歷史的高端百貨公司，提供一條龍一站式的百貨服務。該百貨嚴選產品，首先傾聽消費者的需求，挑選最好的品質，好口碑，有誠信，令人嚮往的品牌產品，而這些品牌產品往往都有多年的歷史，甚至是百年的歷史，也因此在Bloomingdale’s百貨內可以找到歐美奢華品牌的服飾、家電、傢具等。也正因為這種經營理念Bloomingdale’s百貨有其忠實的顧客群。

百貨內的名牌店中店

很多消費者好奇Bloomingdale’s 百貨內的名牌店中店例如LV、香奈兒等與南海岸廣場相同的品牌精品店有什麼不同？差別在哪裡？。他說Bloomingdale’s 百貨內的名牌店中店與南海岸廣場相同的品牌精品店相輔相成。有些名牌店是特地派員進駐Bloomingdale’s百貨，有部份是屬於代理合作方式。有時外面的品牌精品店因假期湧入大量觀光客店內難免擁擠，而Bloomingdale’s提供消費者及老顧客更喜歡輕鬆貼心的服務，也讓消費者有有機會認識這些名牌，帶領他們入門品牌精品。

他認為Bloomingdale’s百貨百年前提供藥房，煙草，唱片等產品服務滿足消費者全部的生活需求。隨著時代的進化，百貨公司不只要滿足消費者的消費需求，更需要提供一種體驗，同時延長消費者在百貨店內的時間，餐飲是重要一種工具，所以他新引進了各種餐飲及咖啡 店，

Bloomingdales 歡慶龍年琉璃工房擺飾

高端亞裔 消費者精品需求獨到

五年前他來到橙縣，注意到有高比例的亞裔消費者，這群高端的亞裔消費者擁有最好的東方與西方的文化，對於精品的需求更是獨到。事實上南海岸廣場內的Bloomingdale’s百貨有許多亞裔服務人員，也能夠說多種語言，在尊重亞裔文化的同時也讓亞裔的消費者能夠享受美國消費文化的精髓，而這些用心也得到消費者的正面反饋。

引進亞裔飲食及品牌的三贏

而這些也來自於他個人在新加坡 及香港住了相當長的時間，學習到亞洲文化，當他到南海岸廣場上班時看到廣大亞裔消費者，便開始推動引進亞裔飲食及品牌。為迎合廣大的亞裔消費者的胃口，他特地引進多種亞洲美食，包括來自新加坡的樂天皇朝，越南 精緻綜合料理An Qi，還有南加州 有名的越南河粉店，以高雅裝潢提供了各族裔消費者驚豔的美食體驗。他表示，在與這些亞裔餐飲合作的同時也互相學習。也因此創造了一個百貨公司、餐廳、消費者便利的三贏的局面，其中樂天皇朝在Bloomingdale’s百貨得到的的亮麗成績正積極佈局拓展當中。在過去Bloomingdale’s百貨曾自營咖啡啡廳，但是認知到Bloomingdale’s百貨最擅長的並不是餐飲，而更該注重精品銷售，因此引進專業的餐飲業者來做他們最擅長的事。

做為一個百年老店，Bloomingdale’s百貨隨時注意市場潮流。他說80年代美國的中產階級占60%，而現在美國的中產階級在消費人口的30%。為因應消費人口的變化，Macy’s百貨CEO Tony Spring迎合市場趨勢，調整企業佈局，將著重全國拓展豪華品牌Bloomingdale’s百貨。Bloomingdale’s的貼心服務建立了龐大的忠誠上流消費者，他更歡迎亞裔母親光臨享用美食，選購喜歡的禮物。