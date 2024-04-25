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玉林牌正骨水 蘇氏藥業全美總經銷

【洛杉磯訊】

美國蘇氏藥業公司是玉林牌正骨水全美總經銷。 玉林牌正骨水是一種中藥外用藥水，通常用於舒緩肌肉疼痛、關節炎和扭傷等情況。是結合現代技術研製而成的純中藥製劑，具有駁骨、鎮痛、消腫及旺盛局部血液循環，促進新陳代謝等作用，對跌打損傷及消除運動疲勞功效卓著。 能夠快速滲透皮膚，迅速舒緩肌肉和關節的疼痛不適；可以促進受損組織的康復和修復，加速損傷部位的癒合。

該公司表示，它的成分來源自自然植物萃取物，相對於化學藥物較為溫和，且不易引起副作用。 它是由20多種名貴中藥材煉製而成，主要有五味藤、九龍川、莪術、海風藤、羊耳菊、穿壁風、橫經席、鷹不撲、豆豉姜、買麻藤、 香樟、碎骨木、千斤撥、兩面針、虎杖等。 為確保藥效，這些藥材必須產自玉林。 其製作工藝源遠流長，融合了古老的中醫理論與實踐經驗； 這種傳統的外用藥水在當地已有數百年的歷史。

為方便攜帶和使用，蘇氏藥業銷售不同包裝的玉林牌正骨水包括：30 Fl. OZ 金裝強立正骨水，用於鐵打扭傷體育運動前後消除疲勞；塗抹型；一百毫升裝；噴霧型和三十毫升裝。 其使用方法十分簡：對骨折、脫臼者，在接好骨頭或脫臼還原之後，用藥液噴或塗擦患處周圍止痛，之後再用藥棉浸透藥液敷上，用紗布輕扎，1-2小時後， 藥液即能滲透皮膚，到達患處，迅速發揮療效，去除藥棉後每日擦藥液2~3次至痊癒。 其他跌打損傷，一天擦藥數次，便可消腫止痛。 此外，在運動和勞動前後擦用或在浴盆裡倒入少量正骨水洗浴，能有效預防和消除各種疲勞、酸痛。

玉林牌正骨水在全美各大超市、中西藥房、參茸行及禮品店均有代售。 如有任何查詢，可去電全美總代理美國蘇氏藥業公司免費專線1-888-221-3496 。

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