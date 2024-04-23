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佳音社主辦慈母手中線 5/5現場線上同時舉行

洛杉磯訊

慶祝母親節的33届「慈母手中線」，將於5月5日（星期日）下午2點至4點於現場及Zoom同時舉行。該活動由佳音社主辦，世界日報協辦。

節目由金鐘獎導演黃以功總策劃，主題是「牽媽媽的手、快樂向前走」；邀請十餘對母子母女，現場述說對母親的愛意。今年精挑細選的非凡媽媽，她們的故事都洋溢著美及愛的叮嚀，節目精彩，還有歡樂大抽獎。

贊助這項母親節活動的單位有：林大衛保險、Wealth Enhancement Group 、陳筱芬醫學博士、福樂紀念公園、匯豐櫥櫃大理石、名校升學教育學院 、PAC Pacific Auto Co 、Lucky Seasons 、New Century Ins 、理想地產管理公司、劉桂齡牙醫博士、Dr.Dana Yuen、太子行、中華航空公司、景德鎮祈敢堂等。

今年歡樂大抽獎，廠商捐助的獎品相當豐富，包括中華航空公司、寶玉軒水晶球、美國太子行的禮物籃、小林眼鏡行的男女名牌太陽眼鏡、三陽牌抽油煙機 、晶點水晶、景德鎮青花瓷碗等。

Zoom ID： 804-256-4370，密碼：510510，佳音社地址：601 Las Tunas Dr # 100, Arcadia 。

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