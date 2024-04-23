歐米茄再任奧運官方計時 昌興展銷PARIS 2024

奧運會特別版「PARIS 2024」歐米茄 海馬系列300米潛水錶。(圖／昌興珠寶提供)

2024年巴黎奧運 會已蓄勢待發，歐米茄 ( OMEGA) 將第31次擔任奧運會正式計時，為全球傑出運動員記錄成就夢想的時刻。為向體壇盛事致敬，歐米茄全新海馬系列300米潛水錶 ( Seamaster Diver 300M ) 採用奪目及象徵勝利的金色元素 (見圖) ，充滿運動時尚風。

昌興珠寶指出，歐米茄海馬系列300米潛水錶，錶殼尺寸為42毫米，採用精鋼材質打造，搭配璀璨的Moonshine 18K金錶圈。錶圈飾以激光打造的拋光浮雕潛水刻度，12點位置採用單個圓點設計，並覆有Super-LumiNova 夜光塗層，讀時更加清晰。白色陶瓷錶盤飾有拋光立體波紋圖案，獨特的中央秒針採用經PVD處理的Moonshine 18K金製成，點綴有2024年巴黎奧運會標識。錶盤6點位置的日曆窗，設計別出心裁，黑色的日期顯示以獨特的2024年巴黎奧運會字體呈現。腕錶搭載歐米茄8800至臻天文臺機芯。

磨砂錶背飾有別具紀念意義的奧運會徽章，其中包括「Paris 2024」字樣和奧運五環圖案，以及由Moonshine 18K金製成的2024年巴黎奧運會標識，均經過鏡面拋光處理。這款奧運會特別版腕錶以白色禮盒承載，細節點綴2024年巴黎奧運會元素，呼應歐米茄在塞納河畔安裝的巴黎奧運會倒計時時鐘，別具紀念價值。

第33屆夏季奧林匹克運動會，一般稱為2024巴黎奧運，將於2024年7月26日至8月11日在法國巴黎舉行。昌興珠寶聖蓋博 店(全統廣場) 位140 W. Valley Blvd. #119，電話 (626) 280-9195，羅蘭岡店(香港 廣場) 位18436 Colima Rd., Suite A，電話(626) 810-8883，www.chonghing.com。