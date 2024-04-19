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羅蘭高中學生Ruby Wu被選為愛迪生學者得主

【羅蘭岡】

羅蘭聯合學區宣布，羅蘭高中12年級學生Ruby Wu 被評選為2024年愛迪生學者，她是30名獲選12年級高中學生之一，並獲得50,000美元的獎學金，以幫助他們在科學、技術、工程或數學(STEM) 領域追求大學生涯。

在頒獎儀式上（見圖），Ruby對愛迪生國際公司在她的同學、教職員工和家人面前，提供的高額獎學金支票感到驚訝。

Ruby計劃主修土木與環境工程，輔修政治學。Ruby說：「我想專注於對抗地震等自然災害的方法，因為這些自然災害在加州和台灣都很常見。我的願望是透過土木工程，找到能夠在全世界無論貧富都可實施的經濟而持久的方法」。

Ruby為自己在羅蘭高中數學俱樂部所做的貢獻感到自豪，透過組織數學危險邊緣和密室逃脫等創意活動，將活動參與度提高了 300% 以上。 Ruby說：「我也為自己透過核桃市青年諮詢委員會在社區所做的工作感到自豪。我也幫助組織了心理健康週、網路安全日和更多 STEM 資源等項目」， Ruby說，她還喜歡玩電子遊戲，練習高爾夫球，喜歡吉他、鋼琴，喜歡做手工和解謎題。 她正在抉擇即將就讀的大學，選擇包含加州大學洛杉磯分校和康乃爾大學等。

愛迪生國際總裁兼執行長Pedro J. Pizarro 表示：「我對這些學生的雄心壯志、以及驅使他們透過STEM 讓我們的世界變得更美好的能量感到敬畏。 這些學生非常聰明，我期待看到他們做出的貢獻。」

自 2006 年以來，愛迪生學者計畫一直為南加州愛迪生服務區熱衷於學習 STEM 、並致力於對其社區和感興趣的領域產生積極影響的學生，提供獎學金。 每位愛迪生學者將獲得 50,000 美元，分四年支付，並有機會在完成第一年學業後申請 SCE 帶薪暑期實習。 更多信息，可訪問愛迪生學者 2024年聚焦頁面。

羅蘭高中(John A. Rowland High School) 是2021年和2019 年加州傑出學校，也是2023年AP Access 和AP 銅牌獲得者，因為它創造了大學文化，並確保所有學生無論背景如何都能平等地獲得AP 課程。 它一直被新聞周刊雜誌評為全國頂尖高中之一。 了解更多信息可訪問 www.rowlandhs.org。

羅蘭高中是羅蘭聯合學區的一部分，該學區獲得了許多加州和國家獎項，並自豪地為羅蘭岡、核桃、拉蓬特、工業城和西科維納的社區提供服務。 羅蘭成人和社區教育學校也為超過 5,000 名成年人（18 歲以上）提供服務。 

有關羅蘭聯合學區的更多信息，可電 (626) 965-2541，在 Twitter @RowlandSchools #WeAreRUSD，Facebook.com/RowlandUSD Twitter 上關注 Rowland 學校，或訪問 www.RowlandSchools.org。

photo by the school
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