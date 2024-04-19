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WAVE微創迷你拉皮術Cure Lift S手術時短恢復快

洛杉磯訊
「WAVE美亦恒整形中心」結合醫學界現有的各項拉皮技術的優勢，最新推出「微創迷你拉皮術 Cure Lift S」。(業者提供)
「WAVE美亦恒整形中心」結合醫學界現有的各項拉皮技術的優勢，最新推出「微創迷你拉皮術 Cure Lift S」。(業者提供)

「WAVE美亦恒整形中心」結合醫學界現有的各項拉皮技術的優勢，最新推出「微創迷你拉皮術 Cure Lift S」，手術只需1至2小時的時間，對於大多數求美者，術後十天左右即可恢復正常的生活工作，除了看上去更年輕，沒人看出你剛做過手術。

WAVE院長Dr. Peter Lee表示，Cure Lift S 是該中心的明星醫生團隊，在過去20餘年中、所做過的數萬例拉皮手術經驗的基礎上研發出來的，和傳統拉皮手術以及Wave的Cure Lift XL不同。 Cure live S 切口更小，恢復期更短，主要針對的是中臉部位的提升，以及下頜線的重塑。

WAVE的Dr. Ben Lee醫生表示，Cure Lift S微創迷你拉皮，十分適合中臉部位開始鬆弛下垂、法令紋越來越明顯、但下顎線和頸部老化並沒有太嚴重的愛美人士，尤其是40至50歲上下。就是用1個小時換你10年青春。Cure Lift S 微創迷你拉皮術可以完美的提拉緊致下垂的中臉部位，將下垂的肌肉組織回復至年輕時的位置，可略微改善因衰老而日漸模糊的下頜曲線，但效果十分有限，如果下頜線鬆弛模糊嚴重，還是建議進行Cure Lift XL頸部+全臉拉皮，因為Cure Lift 採用的是SMAS筋膜拉皮技術，將皮膚深層的筋膜層小心分離，再向上提拉面部肌肉，所以術後看上去不會有任何假假的緊繃感，反而是將面部進肌肉歸回原位的自然感。值得一提的是Cure Lift S對於頸部肌膚並沒有太大的改善，但對於大部分只需要實現面部抗衰的求美者，Cure Lift S是一個很好的開始。

WAVE表示，Wave絕大多數的手術傷口都是微創且完美隱藏在看不到的地方，Cure Lift S也是如此。微創的手術切口在耳前側至髮際線，大部分切口隱匿於耳後的髮際線處，讓你看上去年輕了，但誰都看不出來你做了手術。最新的Cure Lift S 迷你拉皮包含了太陽穴颞側提眉手術（Temporal Lift)，主要針對額颞部鬆弛和下垂，將眉眼的神采恢復如初。

想了解更多醫美詳情，訂製最適合你個人情況的治療方案，可以通過他們的電話諮詢，安排專業的中文諮詢師與你聯絡。WAVE美亦恒整形外科分別於洛杉磯亞凱迪亞、羅蘭岡、橙縣及舊金山設有診所，華語專線：213-805-8788。或上網www.waveps.com查詢，及觀看YouTube中文頻道Wave美亦恒醫學美容。

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