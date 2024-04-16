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南海岸廣場 頂級花園秀4/25登場 為期四天

洛杉磯訊
超過15個新鮮花卉人體模型展示。(圖／南海岸廣場提供)
超過15個新鮮花卉人體模型展示。(圖／南海岸廣場提供)

4月25日至28日的第34屆「南加州春季花園展」，是在南海岸廣場的Crate & Barrel/Macy's 家居大樓、舉行為期四天的花園活動。

在南海岸廣場春季花園展，會發現幾十個獨特的植物和花園供應商，滿足你所有的春季園藝的需求。同時還可以探索由南加州頂級景觀設計師、與南海岸廣場家庭精品店，合作設計的8個令人興奮獨一無二的戶外生活空間設計；其中最令人驚歎的Fleurs de Villes ARTISTE展示，是由藝術家與新鮮花卉的驚豔展示，還有一個25英尺高的海底風光花雕展示，是一項值得參觀的活動。

南海岸廣場的南加州花園展亮點包括：各苗圃、園藝協會和其他供應商，一起提供獨特難得和可收藏的植物、一站式的植物盛宴，還有現場優惠價。會場特別設計一個令人驚歎、全部由植物材料製成 的25英尺高花卉展示，描繪海底珊瑚礁與五顏六色的魚和其他生物。

這是由南加州頂級設計專家、和南海岸廣場的家居商店（如Williams-Sonoma、Crate & Barrel、Pottery Barn、Sur la Table、West Elm等），打造的時尚和可持續的家居和花園設計展示。

Fleurs de Villes ARTISTE將在整個南海岸廣場，展示超過15個新鮮花卉人體模型和壯觀的裝置（見圖），更多的展示在Corona del Mar的謝爾曼圖書館和花園（Sherman Library & Gardens）。展覽中由南加著名插花師及藝術家共同創造；同時還有南海岸廣場的棕櫚樹標本收藏展出。

南海岸廣場地址：3333 Bear Street, Costa Mesa。

南加 加州 Macy's

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