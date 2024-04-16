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全球旅遊中心 提供多種熱銷行程選擇

羅蘭岡訊

全球旅遊中心（ A Good Travel Agency）是一家優質旅行社，專門代理各大出團公司旅遊，提供多種當季熱銷行程選擇。目前正推出：北歐四國+愛沙尼亞、雙峽灣&雙遊輪11天9晚（純玩團）；丹麥、挪威、瑞典、芬蘭、愛沙尼亞共五國，每人$3299，一價全含門票三餐小費， 未含機票。

僅此兩團保證出發日期：A團8月1日-11日；B團9月1日-11日。

雙遊輪銜接：哥本哈根-奧斯陸、及斯德哥爾摩-圖爾庫，搭乘豪華遊輪盡享船上娛樂設施；雙峽灣遊覽：遊覽鬆恩峽灣+哈當厄爾峽灣，特別安排峽灣之王-鬆恩峽灣遊船；到丹麥 拜訪哥本哈根，玫瑰城堡，克倫堡宮，菲德列堡；到挪威遊覽奧斯陸，欣賞美麗北歐風光；到瑞典斯德哥爾摩，參觀舉辦諾貝爾獎晚宴的斯德哥爾摩市政廳；到芬蘭首都赫爾辛基，最古老的城市圖爾庫；到波羅地海愛沙尼亞塔林；行程中提供當地的地道美食，有斯堪地那維亞式海盜大餐，奧斯陸鱈魚餐、瑞典特色餐燒肉餐、斯德哥爾摩西式餐、波羅地海鯡魚餐等等。

全球旅遊中心精選四星級酒店7晚及遊輪2晚，全程含17正餐9早餐，及專業的北歐導遊司機服務。全球旅遊中心電話626-538-3888，地址18411 Colima Road, Rowland Heights, CA  。

瑞典 諾貝爾獎

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