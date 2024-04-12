隸屬於美國上市證券 公司Ameriprise旗下的宏富財產，兩位各執業超過三十年的財務規劃師：周美懿和蔣志恆，精心策劃兩場免費講座，來講述「如何因應 1300萬生前贈與免稅額將消失」的問題，從鞏固退休 收入出發，打破傳統觀念，採用嶄新的投資 順序及輕重，來達到到退休無憂的目的。

講座內容分四大方向探討：1)從未上過稅的IRA，未經規劃將成為日後雙重課稅的資產，如何用來支付免稅長期護理及給日後子女免稅繼承。2)美國歷史上富人如何將財富世代傳承下去，而避掉日後所有遺產稅；世代信託是必須要懂得的竅門。3)無論你資產有多少，最重要是要有足夠固定收入才可以安心退休。講座中將提出重整投資選擇，重點及順序來確保退休無憂的夢想。4)如何找出優選的長期護理計畫，解決大家關心日後這方面的支出。

一般人沒有規劃好一個固定退休收入，儘管你的資產夠高，你也會不安心把資產花掉或者給出去，同時常常會有內咎感是自己正在把下一代的繼承花掉了。如果這樣把退休收入安排好，就可以著手處理剩下來的資產如何去提高你的生活質素，享受人生。做好了以上的準備就可以著手無憂無慮地把辛苦經營的資產提早轉移給後代，輕鬆減低日後的稅賦。

美國歷代富豪又如何利用規劃把一代又一代需要支付的遺產稅避免掉？ 富豪約翰、洛克非勒的信託己經歷了九代，所省掉的稅金高達數以億計。將在講座中仔細解說。

第一場線上Webex講座(報名成功後會發送線上連結）：4月17日星期 三 4 pm - 5:45pm 。第二場實體講座（希提早15分鐘領取午餐盒）：4月18日星期四 12pm - 1:45pm。地點在 Ameriprise 證券公司 辦公室2 Park Plaza #1100, Irvine, CA，。辦公室電話949-660-4618。

報名截止日期 4月16日星期二中午 12時，報名電子郵箱： [email protected]。