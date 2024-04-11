Yaamava'賭場餐廳 墨西哥式燉肉拉麵4月限定

Birria 拉麵

日前， Yaamava'Resort & Casino at San Manuel 邀請南加州 本地的社交媒體紅人兼大胃王 Raina Huang，一同慶祝全國拉麵日，並送出 5,000 份四包裝的美國農心（Nongshim USA）辛拉麵給 Yaamava' Club Serrano 會員。

為延續慶祝活動的熱度，位於 Yaamava' 賭場內的The 909 Sports Bar + Food Hall 以及Thai Chi 2 餐廳，即日起至30日期間，限時推出一款墨西哥 式燉肉（Birria）拉麵，以辛拉麵為基礎，再將南加 州各地的風味融為一體。Raina Huang 於The 909 Sports Bar搶先公開品嚐這道創新料理 。

娛樂場所 909 FOOD HALL 盛大開幕後，更使 Yaamava' Resort & Casino成為南加州的終極體育娛樂中心。該場所設有 78 個座位的吧台遊戲、令人驚嘆的 20K LED 拱門，以及一個寛50呎高12呎的壯觀大螢幕，可分成 150 多個小螢幕展示不同內容，為球迷提供在加州唯一的360度觀賞體驗。

Yaamava'是美國西岸老虎機最多的賭場，擁有 7,000 多部老虎機，還有五個高注額遊戲廳。除了提供賭場遊戲、著名藝人的現場表演、多家豪華名店、餐飲和世界級水療設施外，Yaamava'還獲全美粉絲票選排名第一的「拉斯維加斯以外最佳賭場」。而 Yaamava' 的高級餐廳 The Pines Modern Steakhouse 也在同年的 USA Today 十佳讀者選擇獎評選中，被評為年度「最佳賭場餐廳」。

Yaamava'Resort & Casino由聖曼努埃爾（San Manuel）娛樂局全盤擁有和經營，豐富的各項活動和刺激體驗，讓賓客在洛杉磯享受世界級的娛樂。地址：777 San Manuel Blvd S, Highland, CA 92346，電話1-800-359-2464，更多即時訊息可至www.yaamava.com 查看。