美國慈濟 齊心共善 送愛到台灣

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【洛杉磯 訊】台灣發生芮氏規模7.4的強震，這是台灣25年來遭遇最大的地震 ，全球都為之震驚並心繫重災區的救災動態。「慈濟美國總會」響應位於台灣花蓮佛教慈濟基金會的行動，即日起展開「齊心共善，送愛到台灣」的賑災行動，並設置募心募愛網頁，期許凝聚美國民眾的愛與關懷，陪伴受災鄉親度過困難時刻。

慈濟美國總會執行長曾慈慧表示：「在美華人 和慈濟人對台灣遭遇強震感同身受，更悲痛鄉親們因此受苦。在此時，我們更需要堅強地團結一致，用愛與善的正能量，關懷和撫慰受到影響的倖存者與民眾，陪伴災民們度過難關、重建家園。

地震發生後，慈濟在花蓮本會立即在靜思精舍主堂外廣場，成立「0403花蓮地震災害關懷與應變中心」，同時，花蓮慈濟醫院立即啟動「中級急診紅色九號」應變機制。慈濟創辦人證嚴法師親自坐鎮了解與指示慈濟啟動災害關懷與應變機制；應變中心作為賑災即時資訊和救災活動的樞紐。此外，證嚴法師也親自前往花蓮重災區關懷災民，並慰問身處前線的警察、消防員、救援人員、慈濟志工、佛光山會員以及其他非政府組織。

慈濟與政府、救災機構合作，立即展開全面救援工作。300多位慈濟志工在地震發生後半小時開始，已進駐花蓮重災區啟動緊急應變服務，更多的救援人員也已陸續進駐花蓮重災區。根據災區現場情況，慈濟在當日上午便已展開救災物資的發放，提供災民包括環保毛毯、福慧床、福慧隔屏、帳篷、飲用水、能量飲料與熱食供應等服務。

重災區房舍毀損的災民，均已遷入慈濟應花蓮縣社會處所託設立的安置中心與避難所。考量災區瓦斯管線安全，災民無法煮食，慈濟也自提供災民和救難人員的三餐與飲用水。志工並前往醫院為死傷者家屬發放慰問金，膚慰他們受創的身心，並致上證嚴法師與全球慈濟人的關懷與祝福。

慈濟邀請你，一起關懷受強震影響的民眾：（1）響應證嚴法師的呼籲，也邀請你的親友們，一起為所有受到0403強震影響的鄉親虔誠祈禱，祝願所有災民儘早走出地震陰霾。（2）捐款支持慈濟在台灣的賑災行動，提供受災鄉親身心靈的關懷與援助，幫助他們能度過磨難，振作精神，早日重建家園。慈濟的「齊心共善，送愛到台灣」募心募愛網頁是： https://donate/zh/taiwan-earthquake-relief。或可掃描捐款二維碼（見圖）。