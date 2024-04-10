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旅遊業將打破紀錄 收入超過11兆美元

洛杉磯訊

旅遊業預計將成為今年全球經濟的一大福音。根據世界旅行和旅遊理事會（World Travel & Tourism Council）近日發布的報告，到 2024 年，世界各國的旅遊業產值將達到 11.1兆美元。

該組織表示，預計該產業對全球經濟的貢獻，將創下2019 年疫情爆發前約 10 兆美元的歷史新高。今年，國際和國內遊客預計都會在旅行中大肆揮霍。該報告與牛津經濟研究院合作，預計國內遊客的支出將達到創紀錄的 5.4 兆美元。 

同時，國際遊客將貢獻 1.89 兆美元。WTTC 對未來十年的前景更加樂觀，它預測全球旅遊業將創造近16兆美元的收入和 4.49 億個工作機會。2023年旅行和旅遊業的表現為今年提供了動力。2023年它在全球創造了9.9兆美元的收入。

WTTC 首席執行官Julia Simpson 表示：「該行業在經歷了艱難的幾年後回到最佳狀態，為世界各國提供了顯著的經濟增長。但是存在風險，我們需要美國和中國政府支持本國的旅遊業。如果美國和中國不這樣做，則可能繼續遭受苦難，而其他國家的國際遊客回國速度要快得多」。

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