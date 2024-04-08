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天普市大中華超市 6萬呎新分店開張營業

洛杉磯訊
新店開張剪綵儀式
新店開張剪綵儀式

位於天普市（Temple City）全新的 「大中華超市」，已於日前開張營業，集團總裁張利惠率領管理團隊，並與眾多政商界領袖一起舉行剪綵儀式，現場更有傳統的舞獅為新張祈福。

大中華超市天普市分店位於Las Tunas大道與Rosemead大道交界處；開幕當天，大中華超市集團總裁張利惠夫婦、天普市市長Tom Chavez、市議員Cynthia Sternquist與Ed陳、洛縣警局天普分局Captain Jorge Meza、聖瑪利諾市市議員Tony周、聖蓋博市市長John吳、億寶農產品集團總裁Gordon陳、蘇氏藥業總裁蘇錫華、及美國浙江總商會會長林光、以及杜惠莉律師等民選官員、商業及社團代表出席剪綵儀式（見圖），多位民選官員更為張利惠頒發祝賀狀。

張總裁致詞時表示，天普市這家新店， 擁有6萬呎乾淨明亮的超大購物空間，讓顧客體驗舒適便利的購物環境，附設廣大的免費停車場，為市民提供優質的食品，這是大中華超市在南加州發展進入第八年的第7家分店。

張總裁說，回顧2003年在紐約創立第一家店以來，已經穩步發展了20餘年，如今有22 家門市橫跨美東和美西兩岸，是服務北美各地華人社區的大型生鮮整合的綜合性超市，亦是美國現代新型化的亞洲食品連鎖超市。他的經營理念是「新鮮、價格、服務、環境」，產品的質量要好，價格要控制好，盡量提供優惠價，服務要到位，讓顧客滿意，環境衛生要好，顧客才會常來購物。

該超市所經營的產品包括魚肉海鮮，新鮮蔬果，亞洲各國食品，家用日常耗材等上萬種商品，加上千種季節性產品或新產品，整合多樣化高品質的產品，為北美各地華人提供高品質的一站式服務，成為在亞裔喜愛的亞洲超市。希望上門採購家庭都能在舒適環境中，購買到熟悉與喜愛的食品和日常用品，也希望把多采多姿的亞洲飲食文化傳播得更廣，介紹給多元社會的所有家庭。

大中華超市天普市全新分店地址在5665 Rosemead Blvd., Temple City, CA，電話是626-608-0028。

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