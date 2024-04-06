什麼是食品進口的紅色/綠色/黃色名單

美國聯合諮詢服務公司表示，商品進口通常需要嚴格審查，甚至可能被禁止，直到問題解決為止。 紅色名單產品將自動被 FDA 機構拒絕並扣留； 有 90 天的期限，提供證據以推翻其拒絕入境的決定。

紅色名單( Red List) 又稱「黑名單」。在「進口警報 IMPORT ALERT,IA」受到貨物未經官員檢查即被扣留(Detention Without Physical Examination, DWPE) 的公司、產品、或國家/地區的影響。 紅名單表示由於嚴重違規、或健康危害而存在高風險，商品可能有安全問題，例如受到致命細菌污染，對消費者構成重大健康風險。

綠色名單(Green List)：符合進口警報下豁免檢查扣押 (DWPE)的公司、產品或國家。這些實體已證明遵守法規或已令人滿意地解決了先前的問題，商品被認為可以安全進口，並且可以免受嚴格審查。 例如，來自特定公司的某些軟乳酪如果符合進口警報中概述的要求，則可以免除 DWPE。 綠色清單產品不受 DWPE 的約束。 FDA 授予該公司例外地位，可以安全進口。 例如，亞洲國家輸入生蝦被禁，但並不適用於日本的一家公司，它被列入綠色名單。

黃色名單(Yellow List)：受到強化監視或額外審查的公司、產品或國家。 儘管這些公司可能已經解決了一些合規問題，但由於揮之不去的擔憂或需要進一步檢查的違規行為，仍然需要更密切的監控。黃色名單上的項目可能會接受更多的檢查或額外的分析，以確保符合法規並減輕對公共健康或安全的潛在風險。 介於紅色名單和綠色名單之間，受到強化監視。 通常會先要求進行文件審查申請將商品從紅色名單中移除並不容易，因此強烈建議進口食品定期查看進口警示網站，以避免風險。

FDA 過去一段時間，在其網站的「進口警報」部分發布了以下內容：來自孟加拉和印度 的蝦 ，也門的葡萄乾 ，秘魯的豚鼠肉，墨西哥 的木瓜；FDA 在其網站上保留了詳細紅色黑名單，可上網查看。

更多詳情可電美國聯合諮詢服務公司的華丹尼(Daniel Hue)，他從事 FDA，USDA， US CUSTOMS 的諮詢多年，電話626-234-9468，地址11030 Weaver Ave, S. El Monte, CA，電郵[email protected] 網址www.ucs.la 。