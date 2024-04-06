我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波音又出事了 西南航空德州飛賭城「發動機起火」

美東罕見規模4.8地震 自由女神像劇烈搖晃畫面曝

什麼是食品進口的紅色/綠色/黃色名單

【洛杉磯訊】

美國聯合諮詢服務公司表示，商品進口通常需要嚴格審查，甚至可能被禁止，直到問題解決為止。 紅色名單產品將自動被 FDA 機構拒絕並扣留； 有 90 天的期限，提供證據以推翻其拒絕入境的決定。

紅色名單( Red List) 又稱「黑名單」。在「進口警報 IMPORT ALERT,IA」受到貨物未經官員檢查即被扣留(Detention Without Physical Examination, DWPE) 的公司、產品、或國家/地區的影響。 紅名單表示由於嚴重違規、或健康危害而存在高風險，商品可能有安全問題，例如受到致命細菌污染，對消費者構成重大健康風險。 

綠色名單(Green List)：符合進口警報下豁免檢查扣押 (DWPE)的公司、產品或國家。這些實體已證明遵守法規或已令人滿意地解決了先前的問題，商品被認為可以安全進口，並且可以免受嚴格審查。 例如，來自特定公司的某些軟乳酪如果符合進口警報中概述的要求，則可以免除 DWPE。 綠色清單產品不受 DWPE 的約束。 FDA 授予該公司例外地位，可以安全進口。 例如，亞洲國家輸入生蝦被禁，但並不適用於日本的一家公司，它被列入綠色名單。

黃色名單(Yellow List)：受到強化監視或額外審查的公司、產品或國家。 儘管這些公司可能已經解決了一些合規問題，但由於揮之不去的擔憂或需要進一步檢查的違規行為，仍然需要更密切的監控。黃色名單上的項目可能會接受更多的檢查或額外的分析，以確保符合法規並減輕對公共健康或安全的潛在風險。 介於紅色名單和綠色名單之間，受到強化監視。 通常會先要求進行文件審查申請將商品從紅色名單中移除並不容易，因此強烈建議進口食品定期查看進口警示網站，以避免風險。

FDA 過去一段時間，在其網站的「進口警報」部分發布了以下內容：來自孟加拉和印度的蝦 ，也門的葡萄乾 ，秘魯的豚鼠肉，墨西哥的木瓜；FDA 在其網站上保留了詳細紅色黑名單，可上網查看。

更多詳情可電美國聯合諮詢服務公司的華丹尼(Daniel Hue)，他從事 FDA，USDA， US CUSTOMS 的諮詢多年，電話626-234-9468，地址11030 Weaver Ave, S. El Monte, CA，電郵[email protected] 網址www.ucs.la 。

FDA 墨西哥 印度

上一則

羅省台山寧陽會館和羅省寧陽公會 為花蓮災區解囊

下一則

彩券中獎機率 專家分析：28號最高

延伸閱讀

快速通關變貴 10月全面漲至120元

快速通關變貴 10月全面漲至120元
市府聊天AI錯誤百出 有些建議還違法

市府聊天AI錯誤百出 有些建議還違法
3個月內開除22人 顧問公司遭控偏愛低薪印度籍H1-B員工

3個月內開除22人 顧問公司遭控偏愛低薪印度籍H1-B員工
傳美將公布中國晶片廠黑名單 限制取得關鍵技術

傳美將公布中國晶片廠黑名單 限制取得關鍵技術
性感網美專找「寂寞阿公」拍片 成養老院黑名單

性感網美專找「寂寞阿公」拍片 成養老院黑名單
11監委放過陳宗彥 藍委揚言封殺任何人事名單

11監委放過陳宗彥 藍委揚言封殺任何人事名單

熱門新聞

阿罕布立好市多熟食區大排長龍。（本報檔案照）

好市多場外熟食區 4月8日起會員才能吃

2024-03-29 21:53
愚人節關店的Fosters Freeze。（取自FOX Business報導）

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

2024-04-04 21:03
民眾航空飛行成本日益增加，中美各大航空公司陸續開始經濟艙第二件行李收費潮。（記者張宏／攝影）

國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍

2024-03-29 14:56
吃霸王餐的顧客不少見，洛縣一家中餐館每月都會碰到三、四起。（Unsplash.com）

顧客吃霸王餐花樣多 洛縣華人餐廳無奈

2024-03-31 02:20
長期以來，買房仲介的佣金都由賣方支出，未來買家可依仲介服務質量，自己與仲介約定費率，因而要選擇適當的仲介。（Pexels）

房地產交易6%佣金取消 購屋4大避雷攻略

2024-03-29 02:15
談到選擇月子中心和DIY的區別，Cathay認為，如果沒有在歐美國家生活的經驗，DIY被騙的風險很大。（愛媽咪溫泉會館官網）

來美自助生子盛行 華女靠這職業日賺200元

2024-03-29 02:20

超人氣

更多 >
研究長壽20年 他培養出5個健康習慣

研究長壽20年 他培養出5個健康習慣
規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘

規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘
4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起

4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起
大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢

大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢
買一個Subway三明治被扣款1010元 她討回錢卻被凍結帳戶

買一個Subway三明治被扣款1010元 她討回錢卻被凍結帳戶